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NBA／里拉德新鞋致敬經典絕殺 竟拿受害者雷霆當配色

記者陳元廷／綜合外電報導
里拉德。（歐新社）
里拉德。（歐新社）

2019年季後賽完成流傳聯盟歷史的絕殺，里拉德（Damian Lillard）絕殺三分送雷霆捲舖蓋回家，他甚至跟當時最直接受害者喬治（Paul George）直到去年季後賽都還針鋒相對，而里拉德日前推出新鞋致敬當年絕殺也以另類方式調侃雷霆。

里拉德這款新鞋不但鞋墊上有他該場數據50分、7籃板與6助攻，整雙鞋配色更是都以雷霆球隊配色深藍、亮藍與橘色設計。值得一提是，當初見證里拉德絕殺的雷霆球員還在陣者目前僅剩迪亞洛（Hamidou Diallo）一人而已。

去年在泡泡復賽期間，里拉德與喬治宿怨又浮上檯面，當快艇擊敗拓荒者時，喬治回敬里拉德當年絕殺揮手道別，後者也不甘示弱拿前者轉隊一事回批，而之後快艇意外遭逆轉淘汰，里拉德也沒放過機會，更取笑喬治一次離譜三分出手。

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