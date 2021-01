NBA／里拉德新鞋致敬經典絕殺 竟拿受害者雷霆當配色

2019年季後賽 完成流傳聯盟歷史的絕殺,里拉德(Damian Lillard)絕殺三分送雷霆捲舖蓋回家,他甚至跟當時最直接受害者喬治(Paul George)直到去年季後賽都還針鋒相對,而里拉德日前推出新鞋致敬當年絕殺也以另類方式調侃雷霆。

里拉德這款新鞋不但鞋墊上有他該場數據50分、7籃板與6助攻,整雙鞋配色更是都以雷霆球隊配色深藍、亮藍與橘色設計。值得一提是,當初見證里拉德絕殺的雷霆球員還在陣者目前僅剩迪亞洛(Hamidou Diallo)一人而已。

去年在泡泡復賽期間,里拉德與喬治宿怨又浮上檯面,當快艇擊敗拓荒者時,喬治回敬里拉德當年絕殺揮手道別,後者也不甘示弱拿前者轉隊一事回批,而之後快艇意外遭逆轉淘汰,里拉德也沒放過機會,更取笑喬治一次離譜三分出手。

Ruthless: @Dame_Lillard has a new Adidas shoe dropping in OKC colors to celebrate his series-ending shot & 50 point game. 👋🏼😎 pic.twitter.com/gDiMIkK2lT