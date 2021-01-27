NBA／失投被騎士高層鼓掌挑釁…詹皇末節「這樣」回敬

詹姆斯（左）單場進帳46分退前東家騎士隊，率隊拿下客場10連勝。（路透）

湖人 隊詹姆斯（LeBron James）25日返鄉面對前東家騎士隊，單場進帳46分、創個人本季新高，率隊以115：108拿下客場10連勝，再度獨居聯盟戰績龍頭，也狠狠賞了在他投籃失手後、一度在場邊鼓掌的騎士球團高層一巴掌。

來源：聯合影音網

受到新冠肺炎疫情 影響，詹姆斯前一次在騎士主場出賽、已是2018年11月，相隔兩年多再回家鄉，在比賽前也利用空檔與親朋好友相聚，且品嚐了家鄉美食，賽後直言，這就是他表現大爆發的主因。

詹姆斯說：「我昨天回家見了媽媽和舅舅，吃了一頓家鄉味，能回到屬於自己的天堂，讓我完全可以放鬆，這感覺很棒。」

本場比賽大爆發，讓詹姆斯成為湖人隊史單場拿下至少40分第2老的球員，僅次於已逝球星布萊恩，他說：「我從來沒有為自己設定一個上限，只希望變得愈來愈好。」

昨天比賽也發生一段插曲，騎士高層在第三節詹姆斯壓哨跳投失手後，被拍到在場邊喝采、並拍手慶祝的畫面，詹姆斯說：「我覺得他是太懷念看到我投丟，所以太過興奮了；不過他必須喝采，為他的球隊加油。」

詹姆斯在第4節拿到21分，他說：「我知道我還有一節比賽，今天第4節是我最喜歡的狀況。」

詹姆斯坦言，自己生涯18個賽季有11季在騎士度過，確實意義非凡。

騎士總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）在賽後向詹姆斯致意，「他可是詹姆斯，這就是他取得很多成就的原因，當他拿出這樣的表現時，你只能在場邊拍拍屁股」。