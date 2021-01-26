NBA／魔術復仇黃蜂 2女裁判吸睛

黃蜂和魔術之戰，罕見兩名女裁判同場。（Getty Images）

前一天以3分之差不敵黃蜂的魔術，25日再度正面對決，在佛西維奇（Nikola Vucevic）攻下28分12籃板7助攻的帶領下，魔術第三節拉開比分，最終以117：108擊退黃蜂，結束2連敗。

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安東尼（Cole Anthony）拿到21分5籃板3助攻，佛尼爾（Evan Fournier）19分6助攻，葛登（Aaron Gordon）12分11籃板7助攻，貝肯（Dwayne Bacon）15分。魔術團隊砍進19記三分球，遠勝過黃蜂的11記，成了贏球的關鍵之一。

黃蜂方面，前一場飆出39分的海瓦德（Gordon Hayward）拿到24分5籃板4助攻3抄截，洛齊爾（Terry Rozier）24分，葛拉罕（Devonte' Graham）21分5籃板3助攻。

這場比賽還有一個重要焦點，那就是有兩名女裁判同場進行執法，這是聯盟史上首見。

這兩名女裁判分別是納塔莉（Natalie Sago）和珍娜（Jenna Schroeder），兩人曾在發展聯盟同時上場，如今則是攜手寫下NBA 歷史新猷。

本季至今，聯盟一共啟用了76名裁判，其中有7人是女裁判。女裁判的數量已經創下NBA歷史新高。