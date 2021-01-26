NBA／曾連自家球迷都不挺 凱威爾波普揚眉吐氣

凱威爾波普（右）本季三分球命中率讓人吃驚。（路透）

在場均至少出手4次條件之下，本季至今三分球命中率最高者為小柯瑞 （Seth Curry），他繳出驚人56%的命中率，不過相較小柯瑞生涯本就有44.8%高水準，湖人 隊凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）排在本季第2就有些令人意外。

凱威爾波普生涯三分命中率為35.3%，但他開季以來這個月可說是手感發燙，55.6%三分命中率緊追在小柯瑞之後，延續他在去年季後賽在湖人扮演外線狙擊手角色，而主帥佛蓋爾（Frank Vogel）也對凱威爾波普用表現贏得信任倍感驕傲。

「這是執教這份工作最有成就感的一刻，當你手下這位球員去年賽季一開始甚至根本不被自家球迷喜歡。但他是那麼拚命，不管投籃有沒有進，都有貢獻，這樣的球員贏得上場時間，而當他有穩定上場時間，慢慢就找回手感了」，佛蓋爾說。

凱威爾波普也強調自己信心來自苦練，「我信心來自我投入的努力，我知道我的出手機 會從哪裡來，我該到哪裡找到空檔，我試著每場比賽都維持節奏，不去擔心出手到底會不會進，也不去想到底會有多少出手機會」。