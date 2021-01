NBA／厄文找阿德巴約換球衣 保全盯防疫「衝上來拆開」

NBA 日前遭遇疫情巨大挑戰,不只多位球員傳出確診消息,且好幾場比賽也因此順延,聯盟除了加強防疫 措施力度外,更務求確實貫徹相關規定,其中就包括設置場邊保全,監督球員賽前與賽後互動,不得出現違規的近距離互動。

23日晚籃網與熱火賽後,厄文 (Kyrie Irving)向前對攻下生涯新高41分的阿德巴約(Bam Adebayo)致意,且還試圖交換球衣,現場保全人員也趕緊上來分開兩人,要雙方恪遵防疫規定,鏡頭也捕捉到厄文比手畫腳試圖解釋。

Heat security had to break up Kyrie and Bam Adebayo from hugging after the game. pic.twitter.com/8rViHGY2Et