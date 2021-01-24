NBA／厄文找阿德巴約換球衣 保全盯防疫「衝上來拆開」

厄文沒遵守防疫距離，再遭警告。（Getty Images）

NBA 日前遭遇疫情巨大挑戰，不只多位球員傳出確診消息，且好幾場比賽也因此順延，聯盟除了加強防疫 措施力度外，更務求確實貫徹相關規定，其中就包括設置場邊保全，監督球員賽前與賽後互動，不得出現違規的近距離互動。

23日晚籃網與熱火賽後，厄文 （Kyrie Irving）向前對攻下生涯新高41分的阿德巴約（Bam Adebayo）致意，且還試圖交換球衣，現場保全人員也趕緊上來分開兩人，要雙方恪遵防疫規定，鏡頭也捕捉到厄文比手畫腳試圖解釋。

Heat security had to break up Kyrie and Bam Adebayo from hugging after the game. pic.twitter.com/8rViHGY2Et — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 24, 2021

厄文過去以私人因素缺賽期間，才被拍到參加姊姊生日派對慶祝，經查違反防疫規定屬實而遭隔離且扣薪水，他對這次再遭警告也說：「我會好好遵守NBA規範，不過順帶一提，我後來還是拿到阿德巴約今天比賽穿的球衣了。」

來源：聯合影音網