NBA／溫馨！柯瑞手比31致敬前輩 米勒7歲兒穿球衣回敬

柯瑞 (Stephen Curry)23日超越米勒(Reggie Miller),締造個人生涯三分進球總數新里程碑,目前累計投進2562記三分,眼前只剩排史上第1、累計投進2973顆的艾倫(Ray Allen),而柯瑞跟米勒互動不僅惺惺相惜更有滿滿溫馨。

當柯瑞投進追平米勒2560記三分時,球進後用手勢比出31,致敬前輩球衣背號,他也說:「我知道這球意義很重大,我期待這一刻很久,米勒跟艾倫是射手代表,拓展三分球在NBA 的極限,且他們的投籃準度與長青的生涯都是我欣賞的。」

"You are an inspiration to so many little ones like mine."



Reggie Miller surprised Steph during his postgame press conference to congratulate him on a historic achievement. 💙 pic.twitter.com/qtXXXu17qT