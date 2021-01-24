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NBA／溫馨！柯瑞手比31致敬前輩 米勒7歲兒穿球衣回敬

記者陳元廷／綜合報導
當柯瑞投進追平米勒2560記三分時，球進後用手勢比出31，致敬前輩球衣背號。（美聯社）
當柯瑞投進追平米勒2560記三分時，球進後用手勢比出31，致敬前輩球衣背號。（美聯社）

柯瑞（Stephen Curry）23日超越米勒（Reggie Miller），締造個人生涯三分進球總數新里程碑，目前累計投進2562記三分，眼前只剩排史上第1、累計投進2973顆的艾倫（Ray Allen），而柯瑞跟米勒互動不僅惺惺相惜更有滿滿溫馨。

當柯瑞投進追平米勒2560記三分時，球進後用手勢比出31，致敬前輩球衣背號，他也說：「我知道這球意義很重大，我期待這一刻很久，米勒跟艾倫是射手代表，拓展三分球在NBA的極限，且他們的投籃準度與長青的生涯都是我欣賞的。」

至於米勒所展現前輩風範同樣讓人敬佩，他不只錄影片恭喜柯瑞超越自己，還提醒對方，還勉勵說前面還有艾倫等著他，甚至賽後還以視訊方式現身，面前還坐了穿柯瑞球衣的7歲兒子並說：「你帶給很多小朋友啟發，包括我兒子在內。」

來源：聯合影音網

柯瑞 NBA

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