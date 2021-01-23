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NBA／連5戰手不到20分 戴維斯：爛透了 詹姆斯緩頰：助攻不少

體育新聞組／綜合報導
戴維斯連5役得分不到20。（路透）
戴維斯連5役得分不到20。（路透）

聯盟戰績居首的湖人隊21日出戰公鹿隊，靠著詹姆斯（LeBron James）全場進帳34分、8助攻，技壓上賽季年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的25分、12籃板，帶領湖人以113：106擊敗公鹿，繼續以半場勝差領先同城的快艇隊以及近期拉出7連勝的爵士隊。

湖人在前一戰輸給勇士隊後終止5連勝，在出戰公鹿的比賽中，僅管明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）仍未擺脫得分低潮僅拿下18分，已連續5場比賽得分不到20分，但後衛凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）挺身而出單場投進7顆三分球拿下23分，展現久違的進攻火力，搭配上詹姆斯的全能表現，以7分差距擊敗公鹿，收下本季第12勝。

對於近來的進攻低潮，戴維斯在賽後坦言表現確實很爛，「現在我必須對於自己嚴格一點，我認為我爛透了，投籃投不進、罰球罰不進，不過我認為我今晚始終保持侵略性，在低位保持威脅性，並為隊友製造空檔。」

而詹姆斯也認為，儘管戴維斯進攻手感不如開季時火熱，但近三場比賽他的助攻數都在5次以上，展現過去在鵜鶘隊時期較少見的傳球視野，「他每場比賽都在進步，今晚他總是能看到球場另一側的空檔，並且把球送到隊友手上，讓他們將對手擊倒。」

湖人 勇士

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