籃網3巨頭初連線吞敗 杜蘭特：問題出在防守

杜蘭特認為三巨頭合作沒問題。（路透）

布魯克林 籃網三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和厄文 （Kyrie Irving）20日首度合體，僅管球隊最終仍以135：147在二度延長賽不敵克里夫蘭騎士，不過杜蘭特表示，儘管這是一次艱困的開始，但三人首次合作感覺確實不錯。

籃網三巨頭在與騎士之戰合力攻下96分，其中杜蘭特進帳全隊最高的38分外帶12籃板8助攻，厄文則有37分，哈登以21分12助攻10籃板拿下加盟籃網後的第二次大三元，不過騎士在塞克斯頓（Collin Sexton）全場進帳42分領軍下，仍以12分差距賞給三巨頭合體後首敗。

談到三人的首度合作，杜蘭特強調感覺確實不差，「感覺不賴、很完美，就像是我們已經在一起打球好一陣子。我們現在正一起尋找比賽的樂趣，儘管這是一次艱困的開始，特別對我們來說這是一場起伏很大的比賽。」

杜蘭特坦言，籃網想要贏球仍必須拿出更理想的狀態，輸球的問題不在進攻端而是在防守，尤其在延長賽沒有辦法找到防守塞克斯頓的答案，讓他拿下生涯新高的42分。

籃網總教練奈許（Steve Nash）也說：「我們今天有不少問題，還有很多需要改進的地方，這些我們都知道。儘管現在我們已經是一支進攻非常出色的團隊，但我們必須想辦法找到防守方式，讓比賽內容能夠保持穩定。」