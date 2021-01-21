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NBA／林書豪前進G聯盟 隔離11天才能練球

體育新聞組／綜合報導
加入勇士附屬發展聯盟隊伍的林書豪發文表示，準備啟程。(取材自微博)
加入勇士附屬發展聯盟隊伍的林書豪發文表示，準備啟程。(取材自微博)

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）先前表示，G聯盟新賽季今年改由泡泡隔離方式進行，而球員報到時間為1月20日開始，預計1月28日抵達迪士尼園區，而加入勇士附屬發展聯盟隊伍的林書豪也發文表示準備啟程。

林書豪20日在微博發文：「努力訓練，準備好了，下一站，聖克魯斯。」

G聯盟比賽時間為2月8日到3月8日，在此之前林書豪得開車去聖克魯斯隔離7天，然後和球隊一起飛到奧蘭多繼續隔離4天，跟著球隊訓練9天後就開始比賽了，在15場聯賽的任何時間他都可以被NBA球隊簽下。

林書豪19日前則動態更新秀出自己跟媽媽吃火鍋的照片並表示：「這是我去發展聯盟之前的最後一周，在家與家人共度美好時光！我媽媽在我離開之前飛回了家並被隔離。」

加入勇士附屬發展聯盟隊伍的林書豪發文表示，準備啟程。(取材自微博)
加入勇士附屬發展聯盟隊伍的林書豪發文表示，準備啟程。(取材自微博)

林書豪 勇士 迪士尼

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