NBA／林書豪前進G聯盟 隔離11天才能練球

《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)先前表示,G聯盟新賽季今年改由泡泡隔離方式進行,而球員報到時間為1月20日開始,預計1月28日抵達迪士尼 園區,而加入勇士 附屬發展聯盟隊伍的林書豪 也發文表示準備啟程。

林書豪20日在微博發文:「努力訓練,準備好了,下一站,聖克魯斯。」

G聯盟比賽時間為2月8日到3月8日,在此之前林書豪得開車去聖克魯斯隔離7天,然後和球隊一起飛到奧蘭多繼續隔離4天,跟著球隊訓練9天後就開始比賽了,在15場聯賽的任何時間他都可以被NBA球隊簽下。

林書豪19日前則動態更新秀出自己跟媽媽吃火鍋的照片並表示:「這是我去發展聯盟之前的最後一周,在家與家人共度美好時光!我媽媽在我離開之前飛回了家並被隔離。」

Packing up and getting ready for Orlando! 📦

Thanks to our friends at @UPackMoving for helping pack our equipment and gear! pic.twitter.com/S1lVZrfJdk