NBA／唐西奇大三元 攜手波爾辛吉斯助獨行俠止敗

唐西奇繳出13分12籃板12助攻的大三元成績。( Getty Images)

雖然在比賽中一度出現左膝傷勢，但唐西奇（Luka Doncic）仍繳出13分12籃板12助攻的大三元成績，搭配波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）貢獻27分13籃板4助攻，獨行俠在第四節殺出一波猛烈攻勢，最終以124比112擊退溜馬。獨行俠結束近期的3連敗，溜馬則是吞下2連敗。

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根據統計，這是唐西奇本季第5次大三元，也是生涯第30次，超越希爾（Grant Hill），和西蒙斯（Ben Simmons）並列史上第14名。

前三節打完獨行俠僅取得1分領先，第四節小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和布朗森（Jalen Brunson）聯手攻下18分，帶動球隊逐漸將比分拉開，一度領先達16分，溜馬無力反擊，只能棄械投降。

波爾辛吉斯展現極高效率，全場15投12中，近期已經連3場至少拿到20分。柏克（Trey Burke）拿到22分，小哈德威和布朗森各拿下19分。

傷兵滿營的溜馬，進攻重心仍集中在波格登（Malcolm Brogdon）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）身上，波格登得到26分5助攻3籃板，沙波尼斯25分10籃板4助攻，開季以來已經連續14場比賽完成雙十。

麥克德莫（Doug McDermott）拿到16分8籃板，小哈勒戴（Aaron Holiday）13分，大哈勒戴（Justin Holiday）和蘭姆（Jeremy Lamb）各拿10分。