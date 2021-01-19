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NBA／杜蘭特、哈登2戰合飆138分 史上只輸張伯倫紀錄！

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特（右）在這兩場比賽拿下72分，哈登（左）則是66分，兩人合拿138分，寫下聯盟史上雙人組合搭檔前兩戰的第2高得分紀錄。（美聯社）
杜蘭特（右）在這兩場比賽拿下72分，哈登（左）則是66分，兩人合拿138分，寫下聯盟史上雙人組合搭檔前兩戰的第2高得分紀錄。（美聯社）

昔日在雷霆共事的杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden），相隔多年後再度聯手，僅僅兩場比賽就激盪出驚人的能量。

在18日迎戰強敵公鹿的比賽中，哈登攻下34分12助攻6籃板，杜蘭特拿下30分9籃板6助攻2阻攻，兩人第四節合拿21分，帶領球隊拿下4連勝。

根據統計，杜蘭特在這兩場比賽拿下72分，哈登則是66分，兩人合拿138分，寫下聯盟史上雙人組合搭檔前兩戰的第2高得分紀錄。

原紀錄是出現在1961年，當時張伯倫和拉雷瑟（York Larese）搭檔前兩戰得到151分。但值得注意的是，張伯倫當時兩場分別拿到78分、61分，而拉雷瑟兩戰得到12分，因此才加總如此高分。對比之下，杜蘭特和哈登的飆分秀就更難能可貴。

事實上，杜蘭特和哈登也是歷史上首對能在搭檔前兩場各拿下至少30分的組合。

除了這些紀錄外，杜蘭特已經連續10場比賽至少攻下25分，持續刷新籃網隊史紀錄，也是本季除了比爾（Bradley Beal）外，第2位連10戰至少拿到25分的球員。

至於哈登則是史上首位轉隊後前兩戰至少都拿到30分10助攻的球員。此外，哈登生涯累積87次拿到至少30分10助攻，與詹姆斯（LeBron James）並列史上第2，排名第一的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）高達230次。

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