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NBA／改搭火箭 歐拉迪波感謝前東家溜馬

體育新聞組／綜合報導
歐拉迪波雖被交易，仍感謝溜馬栽培。（路透）
歐拉迪波雖被交易，仍感謝溜馬栽培。（路透）

歷經4方交易後，改穿7號球衣的歐拉迪波（Victor Oladipo）將迎接他在休士頓火箭隊的首場比賽，並在推特上發文感謝前東家溜馬。

「過去幾天，我腦海中想了很多事情。我是一位職業球員，在生涯中經歷數次交易，但這一次讓我又有不同的感覺。」

歐拉迪波說：「雖然我努力去消化這一切，但我發現自己仍充斥著各種情緒，感激這兩個字是最常出現的。我特別感激，在從事我喜歡的運動之餘猶能賺錢生活，仍有機會在籃球最高殿堂繼續征戰，但我最感激的，還是在溜馬和印第安納波利斯渡過這段時光。」

「打從我大學開始，印第安納就成了我第2個家，是你們的支持成就了我。在加盟溜馬後，你們的支持更強烈，陪伴我度過高低起伏，我將永遠感激這一點。我也要特別感謝過去3年我的隊友們，感謝球迷，感謝你們協助並見證我入選兩屆明星賽。」

「如今我進入生涯的另一段篇章，我想告訴大家，我永遠不會忘記你們對我的愛、熱情、支持和鼓勵。感謝你們。」

對於加盟火箭後的感覺，歐拉迪波表示，他來到休士頓就是為了贏球。「我知道我們還有很多提升的空間，我只想成為這其中的一部分。我只在乎勝利，只要能夠幫助球隊贏球，我願意做任何事情，在這裡也是一樣。」歐拉迪波說。

另一方面，歐拉迪波也期盼能和沃爾（John Wall）一同競爭，展現攻守兩端的破壞力。「我們之前就認識了，對彼此打法都很了解。我們都想贏球，都想證明自己。我肯定會期待看到我們在場上能夠展現何種破壞力。」

休士頓 推特

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