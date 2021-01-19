NBA／尼克拆解魔術 老鷹輕取灰狼

尼克裴頓（左）對打擊魔術仍不滿足。（路透）

在馬丁路德金恩紀念日大戰中，紐約 尼克隊以91：84擊敗奧蘭多魔術隊，亞特蘭大 老鷹隊以108：97輕取調度吃緊的明尼蘇達灰狼隊。

來源：聯合新聞網

雖然助球隊獲勝，但尼克控衛裴頓（Elfrid Payton）表示：「我們對此還不滿足。」

巴瑞特（RJ Barrett）得到22分和10個籃板，藍道（Julius Randle）有21分和17個籃板的成績，帶領紐約取得二連勝。裴頓砍下12分，菜鳥後衛奎克利（Immanuel Quickley）為尼克斯隊貢獻11分。

此役對決後，尼克本季戰績升至7勝8負，魔術則是連敗6場，本季至今6勝8負。

長人佛西維奇（Nikola Vucevic）為魔術隊拿下24分和14個籃板，而葛登（Aaron Gordon）獲得18分和17個籃板，洛斯（Terrence Ross）得到19分。

老鷹隊穿著印有代表馬丁路德金恩名字縮寫的「MLK」球衣登場，這件球衣還得到教宗方濟各 （Pope Francis）的祝福加持。

明尼蘇達灰狼隊戰力不足，即使出全力並且苦戰到最後一分鐘，但仍無力回天。

老鷹隊出現驚人的24次失誤，但也搶下14次抄截。

灰狼隊靠羅素（D'Angelo Russell）打出一場精采的比賽，但其他球員則在進攻端陷入掙扎。防守雖很到位，但是在比賽最後幾分鐘幾次將分差提高到6分之後，卻仍擋不住老鷹隊的攻勢。

灰狼少了唐斯（Karl-Anthony Towns）、厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）或魯比歐（Ricky Rubio）是最大弱點，讓本有希望獲勝的機會流失。目前本季戰績是3勝9負，而且未來至少還會好幾場比賽會在沒有唐斯出戰之下進行。