我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2407萬例 加州逾301萬

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

NBA／尼克拆解魔術 老鷹輕取灰狼

體育新聞組／綜合報導
尼克裴頓（左）對打擊魔術仍不滿足。（路透）
尼克裴頓（左）對打擊魔術仍不滿足。（路透）

在馬丁路德金恩紀念日大戰中，紐約尼克隊以91：84擊敗奧蘭多魔術隊，亞特蘭大老鷹隊以108：97輕取調度吃緊的明尼蘇達灰狼隊。

來源：聯合新聞網

雖然助球隊獲勝，但尼克控衛裴頓（Elfrid Payton）表示：「我們對此還不滿足。」

巴瑞特（RJ Barrett）得到22分和10個籃板，藍道（Julius Randle）有21分和17個籃板的成績，帶領紐約取得二連勝。裴頓砍下12分，菜鳥後衛奎克利（Immanuel Quickley）為尼克斯隊貢獻11分。

此役對決後，尼克本季戰績升至7勝8負，魔術則是連敗6場，本季至今6勝8負。

長人佛西維奇（Nikola Vucevic）為魔術隊拿下24分和14個籃板，而葛登（Aaron Gordon）獲得18分和17個籃板，洛斯（Terrence Ross）得到19分。

老鷹隊穿著印有代表馬丁路德金恩名字縮寫的「MLK」球衣登場，這件球衣還得到教宗方濟各（Pope Francis）的祝福加持。

明尼蘇達灰狼隊戰力不足，即使出全力並且苦戰到最後一分鐘，但仍無力回天。

老鷹隊出現驚人的24次失誤，但也搶下14次抄截。

灰狼隊靠羅素（D'Angelo Russell）打出一場精采的比賽，但其他球員則在進攻端陷入掙扎。防守雖很到位，但是在比賽最後幾分鐘幾次將分差提高到6分之後，卻仍擋不住老鷹隊的攻勢。

灰狼少了唐斯（Karl-Anthony Towns）、厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）或魯比歐（Ricky Rubio）是最大弱點，讓本有希望獲勝的機會流失。目前本季戰績是3勝9負，而且未來至少還會好幾場比賽會在沒有唐斯出戰之下進行。

灰狼羅素獨木難支。（美聯社）
灰狼羅素獨木難支。（美聯社）

紐約 方濟各 亞特蘭大

上一則

NBA／替補進930顆外線 馬刺米爾斯破紀錄

下一則

NBA／杜蘭特致命三分球…籃網2巨頭飆64分 險勝公鹿

延伸閱讀

NBA／柯瑞兒子2歲就會「歐洲步」 超可愛影片曝光

NBA／柯瑞兒子2歲就會「歐洲步」 超可愛影片曝光
NBA／痛宰綠衫軍30分 尼克結束5連敗

NBA／痛宰綠衫軍30分 尼克結束5連敗
疫情緊商業關閉 加州上周失業申請人數增2萬

疫情緊商業關閉 加州上周失業申請人數增2萬
墨菲州情咨文自誇政績 矢言擺脫疫情

墨菲州情咨文自誇政績 矢言擺脫疫情

熱門新聞

哈登被交易至籃網。（路透）

NBA／哈登被交易至籃網 與杜蘭特、厄文合組三巨頭

2021-01-13 18:04
勇士球星柯瑞笑說，在兒子眼裡他甚至不是個籃球員。（路透）

NBA／柯瑞兒子2歲就會「歐洲步」 超可愛影片曝光

2021-01-18 08:00
代言COACH的林書豪最新設計款，總算擺脫去年老阿公形象。(取材自Instagram)

NBA／林書豪又穿COACH 這次終於擺脫土味穿搭

2021-01-15 09:00
籃網宣布哈登加盟。（取材自臉書）

NBA／哈登到籃網續穿13號 逼得隊友改背號

2021-01-14 19:26
達比修有與妻子山本聖子的結婚典禮。（取材自山本聖子部落格）

MLB／身價2億的達比修有 再婚5年 婚紗照終於曝光

2021-01-13 08:00
林書豪日前加盟聖塔克魯茲勇士隊。（取材自推特）

NBA／林書豪簽約G聯盟 勇士主帥讚：欽佩他拋下自尊

2021-01-13 19:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦