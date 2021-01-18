NBA／威廉森飆分 鵜鶘中止5連敗

福克斯狂轟43分，創下個人生涯得分新高。（Getty Images）

休賽季簽下5年頂級合約的福克斯（De'Aaron Fox），17日主場面對鵜鶘狂轟43分13助攻4籃板4抄截，創下個人生涯得分新高，不過如此神勇表現卻無助於球隊止敗。鵜鶘靠著威廉 森（Zion Williamson）、英格倫（Brandon Ingram）和布萊德索（Eric Bledsoe）合力拿下74分，在最後關頭穩住領先優勢，以128：123拿下勝利。

鵜鶘結束近期的5連敗，而國王則是嚐到3連敗，在開季4戰3勝後，最近10場比賽只拿到2勝。

威廉森上半場9投8中拿到18分，搭配英格倫的15分，鵜鶘挾著破6成的命中率，取得67比58的領先；福克斯第三節狂轟16分，幫助國王將分數縮小到3分差。

進入第四節，威廉森再度啟動，個人連下7分，鵜鶘又將比分擴大到9分差；國王試圖反擊，福克斯的罰球，希爾德（Buddy Hield）和巴格利（Marvin Bagley III）先後砍進三分球，福克斯又來一記灌籃，一下子把雙方差距拉近到僅差1分。

不過亞當斯（Steven Adams）和威廉森把握4罰機會，布萊德索（Eric Bledsoe）又補上兩分，國王追分始終難以欠缺臨門一腳，福克斯連續進球讓自己生涯首度單場突破40分，比賽也畫下句點。

威廉森繳出驚人命中率，15投13中拿到31分6籃板2助攻，英格倫22分，布萊德索21分6籃板；亞當斯得到12分15籃板4助攻，瑞迪克（JJ Redick）14分，海斯（Jaxson Hayes）11分。

國王除了福克斯得分創新高外，巴格利26分10籃板，希爾德18分4籃板3助攻，荷姆斯（Richaun Holmes）16分7籃板2阻攻。