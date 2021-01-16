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NBA／10罰中1不打緊 字母哥對決唐西奇 公鹿扳倒獨行俠

體育新聞組╱綜合報導
安戴托昆波（右）拿到兩隊最高31分。（路透）
安戴托昆波（右）拿到兩隊最高31分。（路透）

一方在過去2季蟬聯最有價值球員獎，另一方則被譽為本季MVP最大熱門，公鹿15日對上獨行俠，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與唐西奇（Luka Doncic）上演雙星對決，最終字母哥所屬的公鹿以112：109中斷對手連勝。

影音來源：YouTube

雙方此役前近況都相當不錯，公鹿拿到3連勝，而獨行俠更是挾帶4連勝氣勢來踢館，賽況也一路膠著，糾纏到最後一刻才分勝負。

一路苦追的獨行俠在末節3分09秒取得超前，但公鹿馬上回以顏色，米道頓（Khris Middleton）連飆3分。

唐西奇雖也回敬跳投，但無法把握接下來防守成果，先是唐西奇切入被擋下，再來連2波拚3分想一口氣反超，可惜柏克（Trey Burke）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都出手不中，公鹿2罰中1後，唐西奇孤注一擲遠投也沒創造奇蹟。

安戴托昆波本場拿到兩隊最高31分，但罰球是慘淡的10罰1中，米道頓則有25分、8籃板與6助攻全能演出；獨行俠部分，唐西奇繳28分、13助攻與9籃板的準大三元。

此外，延賽近1周終順利出戰的塞爾蒂克，主場以124：97大比分擊敗魔術，拿下5連勝，以8勝3敗續居東區龍頭。

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