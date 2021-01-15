NBA／哈登去籃網 柯瑞：聯盟戰力版圖地震

哈登交易牽動NBA戰力版圖。（美聯社）

前一天才剛直言與火箭隊已面臨不可修復的問題，「大鬍子」哈登（James Harden）13日就透過牽涉四隊的交易案轉披籃網隊戰袍，對於籃網將組成杜蘭特（Kevin Durant）、厄文 （Kyrie Irving）搭配哈登的三巨頭組合，勇士 隊主控柯瑞 （Stephen Curry）就直言，這次交易將讓聯盟戰力版圖再一次發生變化。

哈登轉戰籃網也讓在聯盟短暫消失了一個賽季的三巨頭組合再現，籃網總教練奈許（Steve Nash）說：「我認為籃球是一種球員在一起如何打球，以及如何拿出最佳狀態的運動，這跟你是誰無關，而是要在團隊中尋求聯繫與平衡，拿出超越總合的表現，這一直都是我們球隊的目標與宗旨。」

不過籃網三巨頭能否合作，還必須端看明星後衛厄文何時歸隊，根據媒體報導，籃網這次促成哈登交易案多少與厄文因個人因素持續缺陣有關，在厄文假使不歸隊的情況下，籃網至少還有杜蘭特搭配哈登的強力組合。

哈登轉戰東區也讓本賽季的戰力版圖發生改變，柯瑞說：「我知道在這聯盟中沒有什麼事好驚訝的，但這真的太瘋狂了，聯盟過去4、5年有很多重磅交易，都伴隨著聯盟局勢的改變，這就是有趣之處。我作為一名競爭者，也是樂觀其成，因為這將讓我保持高昂鬥志。」

勇士教練柯爾（Steve Kerr）則坦言：「我的第一個想法是，哈登送去東部很好啊！畢竟太多具有統治力的球員都在西部了，所以這算是一個平衡吧！」似乎對哈登離開自己球隊所處的西區鬆了一口氣。其實柯爾跟籃網教練奈許關係不錯，他也藉此機會誇獎這位菜鳥教頭，「如果要說誰能執教這支充滿球星的球隊，那他肯定是不二人選」。

衛冕軍湖人隊明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）也說：「哈登效力籃網，讓我想看看他們未來會變成什麼樣子，現在籃網的帳面戰力很強，很期待他們一起打球時的狀況。」