「大鬍子」哈登(James Harden)昨傳出被交易到籃網,今籃網在官方推特 歡迎哈登加盟,並曬出哈登的球衣照片。

據The Athletic記者Shams報導,原本在火箭穿13號球衣的哈登,在籃網也將續穿13號,但也逼得原本穿13號的後衛沙米特(Landry Shamet)只好改穿20號。

哈登在高中、大學和進入NBA 之後的球衣號碼都是13號,而其13號球衣還被母校亞利桑那州立大學退役。

哈登轉戰籃網也讓在聯盟短暫消失了一個賽季的三巨頭組合再現,杜蘭特(Kevin Durant)發文:歡迎新隊友哈登加盟。

籃網總教練奈許(Stephen Nash)說:「我認為籃球是一種球員在一起如何打球,以及如何拿出最佳狀態的運動,這跟你是誰無關,而是要在團隊中尋求聯繫與平衡,拿出超越總合的表現,這一直都是我們球隊的目標與宗旨。」

