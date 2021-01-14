NBA／七六人也超想要哈登！傳欲拿西蒙斯當籌碼交換

西蒙斯一度被七六人列為哈登交易案籌碼，不過提案最終未獲火箭青睞。 （Getty Images）

「哈登（James Harden）賣我案」隨著火箭、籃網、騎士、溜馬啟動四方交易後，正式落幕，哈登如願離開休士頓，轉戰東區與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文 （Kyrie Irving）共圖大業。事實上，原本也是交易傳言中的費城 七六人，據悉也在這波交易中提出自己的方案，與火箭球團展開討論。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，查拉尼亞表示，最激烈爭奪哈登的隊伍除最終勝出的籃網外、非七六人末屬，七六人是把西蒙斯（Ben Simmons）、賽布爾（Matisse Thybulle）和選秀權放在交易案中；而《紐約時報 》知名記者史坦（Marc Stein）則表示，七六人是提出西蒙斯和馬克西（Tyrese Maxey）等籌碼。不過最終這些提案並未成真。

查拉尼亞指出，這其中也牽涉到哈登本人意願，他顯然更想到籃網與杜蘭特（Kevin Durant）還有厄文（Kyrie Irving）共組三巨頭。此外，就在哈登確定下一站赴布魯克林，外媒也報導安全下庄的西蒙斯相當開心可以續留費城。

《ESPN》的史比爾斯（Marc J. Spears）在個人推特上寫道，西蒙斯對於自己沒被交易成功感到非常開心，同時他也相信球隊有能力奪冠。史比爾斯亦表示，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）很喜歡西蒙斯，他相信這位全能長人可以打出更好的表現。