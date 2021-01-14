我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2307萬 逾38萬例病亡

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

NBA／七六人也超想要哈登！傳欲拿西蒙斯當籌碼交換

記者陳元廷、蔡佳霖／綜合報導
西蒙斯一度被七六人列為哈登交易案籌碼，不過提案最終未獲火箭青睞。 （Getty Images）
西蒙斯一度被七六人列為哈登交易案籌碼，不過提案最終未獲火箭青睞。 （Getty Images）

「哈登（James Harden）賣我案」隨著火箭、籃網、騎士、溜馬啟動四方交易後，正式落幕，哈登如願離開休士頓，轉戰東區與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）共圖大業。事實上，原本也是交易傳言中的費城七六人，據悉也在這波交易中提出自己的方案，與火箭球團展開討論。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，查拉尼亞表示，最激烈爭奪哈登的隊伍除最終勝出的籃網外、非七六人末屬，七六人是把西蒙斯（Ben Simmons）、賽布爾（Matisse Thybulle）和選秀權放在交易案中；而《紐約時報》知名記者史坦（Marc Stein）則表示，七六人是提出西蒙斯和馬克西（Tyrese Maxey）等籌碼。不過最終這些提案並未成真。

查拉尼亞指出，這其中也牽涉到哈登本人意願，他顯然更想到籃網與杜蘭特（Kevin Durant）還有厄文（Kyrie Irving）共組三巨頭。此外，就在哈登確定下一站赴布魯克林，外媒也報導安全下庄的西蒙斯相當開心可以續留費城。

《ESPN》的史比爾斯（Marc J. Spears）在個人推特上寫道，西蒙斯對於自己沒被交易成功感到非常開心，同時他也相信球隊有能力奪冠。史比爾斯亦表示，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）很喜歡西蒙斯，他相信這位全能長人可以打出更好的表現。

費城 厄文 紐約時報

上一則

NBA／厄文私人因素遲未歸隊 名嘴酸：要不要乾脆退休

下一則

羽球／驚！台灣前球后染新冠肺炎

延伸閱讀

NBA／哈登被交易至籃網 與杜蘭特、厄文合組三巨頭

NBA／哈登被交易至籃網 與杜蘭特、厄文合組三巨頭
NBA／造犯規高手 楊恩恐超越哈登

NBA／造犯規高手 楊恩恐超越哈登
NBA／復出繳大三元 唐西奇技壓哈登拆火箭

NBA／復出繳大三元 唐西奇技壓哈登拆火箭
NBA／哈登踝傷缺陣 沃爾28分助火箭擒國王

NBA／哈登踝傷缺陣 沃爾28分助火箭擒國王

熱門新聞

林書豪確定與勇士的G聯盟球隊聖克魯斯勇士簽約。(取材自微博)

不是回北京！林書豪證實簽約勇士G聯盟球隊

2021-01-08 02:30
哈登被交易至籃網。（路透）

NBA／哈登被交易至籃網 與杜蘭特、厄文合組三巨頭

2021-01-13 18:04
達比修有與妻子山本聖子的結婚典禮。（取材自山本聖子部落格）

MLB／身價2億的達比修有 再婚5年 婚紗照終於曝光

2021-01-13 08:00
波士頓塞爾蒂克和邁阿密熱火兩隊，為國會衝突事件在賽前唱國歌時下跪。(美聯社)

國會騷亂 NBA球員教練：跟「黑人命也是命」衝突有別

2021-01-07 18:39
林書豪日前加盟聖塔克魯茲勇士隊。（取材自推特）

NBA／林書豪簽約G聯盟 勇士主帥讚：欽佩他拋下自尊

2021-01-13 19:34
雷納德單手抓兩瓶水讓網友嚇呆了。 （取材自快艇隊推特）

NBA／「巨掌傳說」是真的 雷納德單手能抓兩瓶水

2021-01-11 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
新冠疫苗注射前六個必知

新冠疫苗注射前六個必知