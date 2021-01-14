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NBA／厄文私人因素遲未歸隊 名嘴酸：要不要乾脆退休

記者陳元廷／綜合外電報導
ESPN名嘴史密斯直言若厄文不想打球就該退休，專心處理私事。（Getty Images）
ESPN名嘴史密斯直言若厄文不想打球就該退休，專心處理私事。（Getty Images）

厄文（Kyrie Irving）持續因為未細述私人理由缺賽，ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，他本周都不會歸隊，而社群媒體日前流傳一段影片，是厄文疑似周末替姊姊慶祝生日，聯盟也表示將介入調查是否違反防疫規範。

籃網總管馬克思（Sean Marks）對此也發聲明，強調全力配合調查，並指出厄文歸隊日仍未定，也補充等厄文準備好，會請他出面說明，而總教練奈許（Steve Nash）與杜蘭特（Kevin Durant）同樣指出，尊重厄文隱私，一切都待他現身解釋。

只是ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）倒發難，直言若厄文不想打球就該退休，專心處理私事。缺賽期間，厄文除被拍到現身姊姊生日派對，也出現在競逐紐約地方檢察長的少數族裔女性候選阿布西（Tahanie Aboushi）線上活動。

NBA上季復賽時適逢因警察暴力執法導致黑人平權抗議群起之時，厄文當時也曾號召球員盼透過罷賽表訴求，他也曾被傳說願為此而放棄職業生涯。不過也有球員認為厄文在媒體所受批評不盡公平，像是穆雷（Jamal Murray）就發聲相挺。

穆雷在推特轉發網友新聞截圖，指出厄文曾自掏腰包協助抗疫、推動平權還有支持WNBA同儕跟贊助貧窮學生接受教育，且表示：「他們就是選擇自己想講的。」不過名嘴史密斯顯然不買單，在節目批作這些舉動同時，並不影響厄文出賽。

厄文 社群媒體 NBA

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