NBA／厄文私人因素遲未歸隊 名嘴酸：要不要乾脆退休

厄文 (Kyrie Irving)持續因為未細述私人理由缺賽,ESPN記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)指出,他本周都不會歸隊,而社群媒體 日前流傳一段影片,是厄文疑似周末替姊姊慶祝生日,聯盟也表示將介入調查是否違反防疫規範。

籃網總管馬克思(Sean Marks)對此也發聲明,強調全力配合調查,並指出厄文歸隊日仍未定,也補充等厄文準備好,會請他出面說明,而總教練奈許(Steve Nash)與杜蘭特(Kevin Durant)同樣指出,尊重厄文隱私,一切都待他現身解釋。

只是ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)倒發難,直言若厄文不想打球就該退休,專心處理私事。缺賽期間,厄文除被拍到現身姊姊生日派對,也出現在競逐紐約地方檢察長的少數族裔女性候選阿布西(Tahanie Aboushi)線上活動。

NBA 上季復賽時適逢因警察暴力執法導致黑人平權抗議群起之時,厄文當時也曾號召球員盼透過罷賽表訴求,他也曾被傳說願為此而放棄職業生涯。不過也有球員認為厄文在媒體所受批評不盡公平,像是穆雷(Jamal Murray)就發聲相挺。

穆雷在推特轉發網友新聞截圖,指出厄文曾自掏腰包協助抗疫、推動平權還有支持WNBA同儕跟贊助貧窮學生接受教育,且表示:「他們就是選擇自己想講的。」不過名嘴史密斯顯然不買單,在節目批作這些舉動同時,並不影響厄文出賽。

They just pick n choose what they wanna really talk bout https://t.co/7uOpMqDLBL