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NBA／哈登去籃網組三巨頭 除球權防守 還要擔心內訌？

體育新聞組／綜合報導
哈登被交易至籃網與杜蘭特、厄文(由左至右)組成超級三巨頭，但三人都需要球權，到底該怎麼分配成一大難題。（Getty Images、路透）
哈登被交易至籃網與杜蘭特、厄文(由左至右)組成超級三巨頭，但三人都需要球權，到底該怎麼分配成一大難題。（Getty Images、路透）

哈登（James Harden）與火箭的鬧劇終於落幕，他被交易至籃網與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成超級三巨頭，知名網站《ESPN》透過數據佐證，三巨頭都需要球權，並不看好三人的未來發展。

哈登跟杜蘭特繼雷霆時期後再度成為隊友，這兩人在過去11年共拿下了7次聯盟得分王，且這是史上第5個拿過至少兩次得分王並當隊友的組合。

然而《ESPN States & Info》在推特貼文，列出全NBA使用率（usg%）前七名，而籃網三巨頭都名列其中——哈登30.7%、杜蘭特30.2%、厄文29.3%，這意味著球員終結了球隊多少比例的進攻機會。數值越高，代表球權或是戰術設計都集於一身。

此外，哈登與厄文場下也問題不斷，哈登練球缺席，防疫時期參加脫衣派對，對內高喊「賣我」，厄文則突然因個人因素缺席比賽，卻也未說明確切原因，於此同時竟傳出參加親人的生日派對。

過去在休士頓當山大王的哈登，所有戰術、開火權都圍繞著他打轉，而今要面對球權比重幾乎相同的厄文與杜蘭特，除了各自的球權分配問題，或許要哈登和厄文兩人不再製造「氣氛」才是眼下首先該要解決的課題。三巨頭的組合會不會內訌，大家都在看。

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