NBA／哈登去籃網組三巨頭 除球權防守 還要擔心內訌？

哈登(James Harden)與火箭的鬧劇終於落幕,他被交易至籃網與杜蘭特(Kevin Durant)、厄文 (Kyrie Irving)組成超級三巨頭,知名網站《ESPN》透過數據佐證,三巨頭都需要球權,並不看好三人的未來發展。

哈登跟杜蘭特繼雷霆時期後再度成為隊友,這兩人在過去11年共拿下了7次聯盟得分王,且這是史上第5個拿過至少兩次得分王並當隊友的組合。

然而《ESPN States & Info》在推特貼文,列出全NBA使用率(usg%)前七名,而籃網三巨頭都名列其中——哈登30.7%、杜蘭特30.2%、厄文29.3%,這意味著球員終結了球隊多少比例的進攻機會。數值越高,代表球權或是戰術設計都集於一身。

7 active players have a career usage of over 29%. 3 of them will now be teammates for the Brooklyn Nets pic.twitter.com/0HCDad9yHu