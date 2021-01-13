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NBA／林書豪簽約G聯盟 勇士主帥讚：欽佩他拋下自尊

體育新聞組 / 綜合報導
林書豪日前加盟聖塔克魯茲勇士隊。（取材自推特）
林書豪日前加盟聖塔克魯茲勇士隊。（取材自推特）

百般波折下，林書豪終於與勇士發展聯盟球隊聖塔克魯茲簽約，等待重返NBA的機會，消息也傳回勇士主帥柯爾（Steve Kerr）耳裡，他表示相當佩服林書豪願意拋下自尊加入發展聯盟，也願意花時間去關注他的表現。

林書豪NBA生涯起點正是勇士，受到不少當地華人支持，雖然柯爾2014年才接任勇士主帥，但對於林書豪重返金州，柯爾對此也感到相當開心，「林書豪來自加州灣區，這裡的球迷都很喜歡他。」

多數球員過了30歲，球技及體能都會漸漸下降，柯爾認為32歲的林書豪有勇氣繼續挑戰籃球最高殿堂，他感到相當佩服：「當你決定要退休，或是找不到可以發揮的地方，是很煎熬的一件事，當你年紀愈來愈大，站在人生的十字路口時，要謹慎為自己的未來做出決定。但如果打球是你一生所愛，你就該繼續這麼做，所以我相當佩服林書豪。」

目前勇士後衛陣容不缺人手，但柯爾保證會持續關注林書豪的表現：「他已經是我們聖塔克魯茲的一員，也希望他的油箱裡還充滿著油，在最後的籃球生涯中衝刺。」

https://www.youtube.com/watch?v=cnYG5_M01zI&feature=youtu.be

來源：null頻道

林書豪 勇士 NBA

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