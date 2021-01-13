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NBA／各家8人作戰 76人安比德飆45分 延長賽險勝熱火

體育新聞組／綜合報導
76人和熱火此役都僅8人出賽，76人隊靠著安比德（中）豪奪45分，在延長賽險勝。 （Getty Images）
76人和熱火此役都僅8人出賽，76人隊靠著安比德（中）豪奪45分，在延長賽險勝。 （Getty Images）

因健康安全協議多人隔離加上傷兵問題，主力幾乎全滅的熱火12日作客費城被迫只能用8人出賽。面對同樣僅8人出賽但有兩大球星壓陣的76人，熱火儘管一路拚戰到最後，仍不敵宛如天神降臨的安比德（Joel Embiid），在延長賽中以134：137飲恨。

來源：youtube

安比德全場23投16中包括13罰全中，狂飆45分16籃板4助攻5抄截，其中在延長賽更是獨拿11分，帶領球隊驚險奪勝。

格林（Danny Green）上場將近50分鐘，奮力攻下29分10籃板6助攻2抄截2阻攻，馬克西（Tyrese Maxey）16分8助攻3籃板，史考特（Mike Scott）16分，西蒙斯（Ben Simmons）5分12助攻6籃板2抄截；喬伊（Isaiah Joe）13分5籃板，哈沃德（Dwight Howard）10分8籃板。

熱火上半場比賽靠著羅賓森（Duncan Robinson）轟進5記三分球、獨拿16分，取得63：55領先優勢；但安比德第三節大爆發，個人8投全中拿下20分，幫助76人超前比分。

76人第四節延續氣勢，一開始就打出14比3的攻勢，取得12分領先，但赫洛（Tyler Herro）這一節拿下13分，率隊回敬一波22比5的猛烈攻擊，一度超前5分。關鍵時刻，喬伊先轟進三分球，而安比德則是在剩下3.3秒持球單打跳投得手，硬是將比賽逼進延長。

安比德在延長賽持續隻手遮天，先是拿下9分，幫助熱火取得3分領先，赫洛上演四分打，又將比分超前。格林和阿丘瓦（Precious Achiuwa）先後得手，但落後1分的76人在剩下26.1秒靠著馬戴耶斯（Dakota Mathias）的關鍵三分球逆轉戰局，安比德之後兩罰全中，鎖定勝利。

赫洛此役扛下進攻重擔，飆進34分7籃板4助攻，刷新個人生涯得分紀錄；羅賓森拿下26分，文森（Gabe Vincent）24分，阿丘瓦17分13籃板，歐林尼克（Kelly Olynyk）17分13籃板。

費城

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