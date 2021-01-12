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NBA／疫情嚴峻 聯盟祭「防疫五條」球員禁止擁抱和擊掌

體育新聞組／綜合報導
NBA球員在場上擁抱擊掌歡呼，短期內恐看不到了。(美聯社)
NBA球員在場上擁抱擊掌歡呼，短期內恐看不到了。(美聯社)

知名記者Shams在推特透露，NBA將在接下來至少兩周時間裡，進一步升級防疫規定，以應對愈演愈烈的新冠疫情。NBA祭出的「防疫五條」，包括球員不擁抱、罰球不擊掌、板凳戴口罩、客場拒訪客，以及賽前會議限制10分鐘。

據ESPN報導，新賽季才過三周，聯盟裡就有9支球隊出現確診病例。而根據聯盟制定的安全協議，當有球員或者工作人員確診之後有過密切接觸的球員就不得不接受隔離。

這也導致包括塞爾蒂克、熱火和獨行俠在內的多支球隊，因為湊不齊8名出場球員的「最低標準」，只好將比賽延期。

累計四場比賽延期以及確診和隔離球員人數激增，逼得NBA聯盟管理層13日與工會達成進一步「收緊防疫措施」：

一、球員不可以在賽前或賽後在球場與對方球員擁抱或身體接觸；

二、減少比賽之前人員之間的接觸或交流，包括罰球期間不允許擊掌；

三、強調戴口罩，包括教練在比賽期間，以及球員們坐在板凳期間。

四、球員不允許在客場酒店接觸非球隊邀請人員，球員在客場比賽期間不允許離開酒店；

五、更衣室內賽前會議將被限制在10分鐘，球員和球隊人員必須戴口罩。

據統計，目前聯盟已有9隊傳出球員確診消息，但聯盟內部消息指出，15日舉行的NBA理事會，沒將本賽季是否停賽列入討論議題。

NBA 防疫 疫情

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