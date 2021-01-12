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染疫球員衝高 NBA：不會停賽

體育新聞組／綜合報導
參賽球員未達低限，熱火對塞爾蒂克之戰延賽。（路透）
參賽球員未達低限，熱火對塞爾蒂克之戰延賽。（路透）

儘管NBA各球隊疲於應付新冠病毒確診病例和傷兵不斷上升的衝擊，NBA發言人巴斯（Mike Bass）表示，目前沒有暫停2020到2021年賽季的計畫。

在NBA防疫規定下，邁阿密熱火10日能夠參賽的人數不足規定的最低8人，對波士頓塞爾蒂克的比賽延期。11日達拉斯獨行俠對紐奧良鵜鶘之役，以及12日塞爾蒂克對芝加哥公牛，也都因為參賽人數不足而宣布延賽。

熱火稍早的傷兵名單載明，後衛布萊德雷（Avery Bradley）因為防疫期間健康暨安全的規定無法參賽。至於塞爾蒂克也只有8名球員可用，隊中有9名球員因為受傷和健康暨安全規定無法出賽。

NBA發言人巴斯告訴ESPN：「我們預期這個賽季將有部分比賽延後，已經相應地規畫賽程。」「我們沒有暫停這個賽季比賽的計畫，將繼續遵循我們醫學專家和健康暨安全規定的指示。」但表示將與球員工會進一步磋商健康安全準則。

費城76人9日對上丹佛金塊時，因為傷兵及防疫規定，也只勉強湊滿最低限度的8名球員上場比賽。

NBA上月就曾延後奧克拉荷馬雷霆對休士頓火箭的比賽。開季累計延賽4場，但其中3場在最近24小時內宣布，情況不甚樂觀。

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