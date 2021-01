NBA／騎士申請特例將可增人 對林書豪有興趣

據騎士隊記者費多(Chris Fedor)報導,騎士隊已向聯盟提出困難特例,若通過可增加球員上限至16人,另外還指出他們對自由市場包含林書豪 在內的5名控球後衛感興趣。

這表示,林書豪還是有機會重返NBA 正式比賽。

困難特例係指當一支球隊出現四名傷病球員,且四名球員都必須在因傷停賽的最少兩周以上,通過聯盟允許,可以在規定的15人陣容裡再增加人數。不過當球員傷病回歸時,就得控制人數在15人以內。

此外,騎士隊內已有6人傷病需停賽2周以上,其中控球後衛就佔了4位,也因此騎士開始尋覓自由市場中的人力資源。

騎士對以下球員感興趣,包括林書豪、奈皮爾(Shabazz Napier)、梅森(Frank Mason)、費羅(Yogi Ferrell)和穆迪耶(Emmanuel Mudiay)。

然而發文作者表示,他認為除穆迪耶外的其他4位都相當合適,林書豪應該沒有機會入選,如果加入了那會變得相當有看頭,但奈皮爾應該才是最合適的。

Fedor reports that the Cavs have applied for a hardship exception



Names they’re interested in, also per Fedor:



Shabazz Napier

Jeremy Lin

Frank Mason

Yogi Ferrell

Emmanuel Mudiay



I’m amenable to all but Mudiay, I think. Lin prolly washed but he’d be fun



Napier my fave.