NBA／太陽一路領先 活塞靠葛蘭特「雙十」延長賽取勝

葛蘭特（左）摘下31分10籃板。（美聯社）

暫居西區第一的太陽，8日作客底特律面對聯盟戰績最差的活塞，卻是丟掉可能到手的勝利，在延長賽飲恨，以105：110吞下本季第3敗。

葛蘭特（Jerami Grant）此役攻下31分10籃板，其中延長賽獨拿7分，堪稱是活塞奪勝大功臣，他已經連兩場拿到至少30分10籃板。除了開幕戰得到9分外，葛蘭特近期已經連續8場比賽至少拿到20分。

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葛里芬（Blake Griffin）得到16分12籃板4助攻，萊特（Delon Wright）16分5籃板6助攻，普拉里（Mason Plumlee）12分6籃板3助攻3阻攻。

太陽此役大半時間雖然都維持領先優勢，但面對持續進逼的活塞，可說是一路飽受威脅，甚至一度在第四節被超前。強森（Cameron Johnson）及時轟進三分球，隨後布里吉斯（Mikal Bridges）接獲保羅（Chris Paul）助攻，輕鬆上籃得分，太陽重新取得4分領先。

接下來葛蘭特兩罰得手，之後又助攻普拉里在禁區灌籃，迅速追平比分；布克（Devin Booker）最後一擊跳投未中，比賽因此進入延長。

延長賽一開始，活塞趁勢殺出一波11比2攻勢，一口氣取得9分超前；薩里奇（Dario Saric)和布克拿下8分，但葛蘭特也回敬5分，包括剩下18.4秒一記關鍵三分球，幫助球隊鎖定勝利。

布克拿到23分，艾頓（Deandre Ayton）14分12籃板，保羅11分9助攻7籃板；替補的加洛威（Langston Galloway）拿下17分，薩里奇12分6籃板，強森10分5籃板3助攻3阻攻。