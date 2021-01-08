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NBA／雙星缺陣…籃網全員齊心 終結76人連勝

體育新聞組／綜合報導
籃網靠著團隊戰力擊敗76人。（美聯社）
籃網靠著團隊戰力擊敗76人。（美聯社）

籃網隊丁威迪（Spencer Dinwiddie）報銷、杜蘭特（Kevin Durant）處於隔離中，厄文（Kyrie Irving）更是因個人因素缺席比賽，但籃網7日面對目前戰績居聯盟第一的76人，卻是展現驚人的贏球鬥志。

轉任替補的J.哈里斯（Joe Harris）全場19投11中包括轟進6記三分球，飆進本季新高28分，外加6籃板4助攻，勒佛特（Caris LeVert）扛大旗繳出22分10助攻7籃板的全能數據，籃網整場比賽大半時間都壓制著對手，最多贏到18分，最終以122：109中斷76人的5連勝

前一場改變陣容收到效果的奈許（Jeff Green），7日持續讓艾倫（Jarrett Allen）、普林斯（Taurean Prince）、格林和布朗出任先發，搭配勒佛特，其中艾倫再度有雙十演出，得到15分11籃板，老將格林拿到14分，普林斯13分。

板凳方面除了J.哈里斯的火力支援外，盧瓦烏（Timothe Luwawu-Cabarrot）得到9分4籃板3抄截，喬丹則是抓下11籃板，外加4助攻和2次阻攻。

6日與巫師激戰四節的76人，背靠背出賽顯然在體能和狀態上受到影響，雖然一度在第二節取得4分超前，但在J.哈里斯和勒佛特單節合拿25分的衝擊之下，上半場陷入14分落後局面。

進入第三節，76人團隊繳出近6成的命中率，一度將差距縮小到個位數，然而第四節還是氣力放盡，比分維持在兩位數差距，只能吞下本季第二敗。

安比德（Joel Embiid）拿下20分12籃板3助攻，T.哈里斯（Tobias Harris）17分8籃板4助攻，馬克西（Tyrese Maxey）16分，西蒙斯（Ben Simmons）11分4籃板2助攻，哈沃德（Dwight Howard）9分12籃板。

6日轟進28分的小柯瑞（Seth Curry），因腳踝傷勢缺陣，頂替先發的米爾頓（Shake Milton）則是攻下全隊最高24分7助攻。

喬丹 柯瑞 厄文

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