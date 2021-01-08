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NBA／睽違3年9個月 雷納德再打「背靠背」比賽

體育新聞組／綜合報導
雷納德今年可能不打養生籃球。（歐新社）
雷納德今年可能不打養生籃球。（歐新社）

相隔3年9個月，快艇隊雷納德（Kawhi Leonard）終於再度參與兩天兩戰的連續賽事，並在6日出戰勇士隊的比賽中與搭檔喬治（Paul George）聯手拿下42分，包括比賽最後8分鐘進帳13分，幫助快艇以108：101拿下本季第6勝。

前次連續出賽已是2017年4月的雷納德，過去3年多來因為傷勢問題，都在球團保護下選擇技術性輪休，甚至還一度引發爭議，但在本賽季開打前他就已經向新任總教練泰隆魯（Tyronn Lue）預告，將會重新參與連續賽事。

在5日出戰前東家馬刺隊攻下30分後，6日雷納德也有21分、4助攻進帳，表現似乎未受到連續兩日出賽影響，而包括他與剛傷癒歸隊的喬治、替補前鋒莫里斯（Marcus Morris）在內，快艇共有5人得分來到雙位數。

談到暌違多時再一次參與連續賽事，雷納德說：「我現在很有耐心且能持續出賽，我認為我將會參加很多連續的賽事，過去幾年我因為受傷長時間缺席了這樣的比賽，但也試著讓腿變得更加強壯，現在我的身體已經做好準備。」

過去四個月受到膝傷纏身的莫里斯，復出首戰就有12分進帳，也讓執掌兵符的泰隆魯首次能以完整陣容應戰，他說：「我們想在莫里斯回歸的情況下，嘗試更多的陣容搭配，這是我們仍在努力學習與解決的問題。」

勇士6日以維金斯（Andrew Wiggins）和帕斯柯爾（Eric Paschall）拿下19分表現最佳，柯瑞（Stephen Curry）則僅有13分進帳，還在比賽過程中一度扭傷左腳踝，不過勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示，柯瑞在賽後向他強調扭傷傷勢並無大礙，不至於影響到後續出賽。對於球隊輸球他則說：「我們在防守端有很大的進步，但進攻端打得不夠流暢，還讓對手靠著出色的防守纏住了柯瑞，讓我們失去了該有的節奏。」

勇士 柯瑞 馬刺

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