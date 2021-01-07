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NBA／造犯規高手 楊恩恐超越哈登

體育新聞組／綜合報導
楊恩善用規則為自己創造罰球機會。（歐新社）
楊恩善用規則為自己創造罰球機會。（歐新社）

堪稱是聯盟罰球代言人的哈登（James Harden），過去6個賽季都是單季罰球次數最多的球員，不過這種情況有可能會在今年出現變化。

開季至今，楊恩（Trae Young）躍升成為全聯盟最會製造罰球機會的球員，平均每場12.1次、累積85次罰球，均高居第一。

楊恩新秀年平均可以獲得5.1次罰球，上季大幅提升到9.3次，本季又持續進化。談到自己製造罰球的能力，楊恩表示：「在高三時候，我開始真正專注於了解身為一名進攻球員可以做些什麼，以及防守者被允許做什麼，有時候我會利用他們的體型和力量去對付他們。」

「顯然，這會帶給我們很大幫助。我既能讓對方陷入犯規麻煩，自己也能站上罰球線。這種事情多多益善。」

楊恩透露，他了解規則是什麼，同時也會善用這樣的規則去得到哨音。「我知道當我要準備製造掩護時，大個子球員不能隨便衝撞過來，這是規則。我知道規則，我對此感到自豪。」楊恩說。

隊友柯林斯（John Collins）認為球隊陣中包括楊恩和蓋里納利（Danilo Gallinari）都是製造犯規的高手，這對球隊來說是很棒的事情。「只要楊恩想要，他就能得到裁判哨音。」柯林斯說。

楊恩曾創下開季連續4場比賽至少命中10記罰球的紀錄，成為史上第4位有此表現的球員。先前3人分別是薛伊斯（Dolph Schayes，1960-61賽季）、布萊恩（Kobe Bryant，2004-05賽季）、哈登（James Harden，2019-20賽季）。

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