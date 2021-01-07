NBA／巫師比爾60分白搭 76人安比德率隊5連勝

比爾面對76人火力全開，狂飆生涯新高的60分。（路透）

開季以來已經連7場至少攻下25分的巫師比爾（Bradley Beal），持續刷新隊史紀錄，6日面對76人更是火力全開，半場轟進破個人紀錄的32分，前三節打完已經飆進57分，全場攻下60分，一舉刷新個人得分紀錄，也追平亞瑞納斯（Gilbert Arenas）所保持的單場60分隊史紀錄。

比爾整場35投20中，包括三分球10投7中、15罰13中，根據統計，這是比爾生涯第4次單場得分超過50分，前3次分別是2020年對公鹿的55分、對公牛的53分，以及2017年對拓荒者的51分。

比爾原本有很大機會能夠突破亞瑞納斯的紀錄，不過他在第四節6投僅1中，加上最後兩罰一中，得分是停留在60分。

在比爾的飆分秀加持下，一度在第三節落後21分的巫師，在三節打完後追到10分差；第四節初更靠著史密斯（Ish Smith）的接連搶分，一口氣追平比分。

不過在關鍵時刻，安比德（Joel Embiid）挺身而出，2次三分打得手加上轟進三分球，個人獨拿11分，幫助球隊擺脫巫師的糾纏，以141：136有驚無險拿下勝利。76人取得5連勝，開季7勝1敗，高居全聯盟第一。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）拿下20分12助攻8籃板3抄截，伯坦斯（Davis Bertans）17分，布萊恩（Thomas Bryant）11分6籃板，史密斯（Ish Smith）9分。

76人全隊共6人得分至少15分，安比德（Joel Embiid）20投11中包括13罰全中，攻下38分7籃板5助攻3抄截3阻攻。小柯瑞 （Seth Curry）手感同樣火燙，14投11中，三分球7投6中，拿到本季最高28分4籃板3助攻。

哈里斯（Tobias Harris）19分7籃板，米爾頓（Shake Milton）19分，格林15分5助攻3籃板，西蒙斯17分12助攻6籃板。