NBA／柯瑞闖60分俱樂部 隊友：像打電動

柯瑞的三分外線讓對手防不勝防。（歐新社）

勇士 隊開季前傷了球星湯普森（Klay Thompson），開季打得辛苦，不過「浪花兄弟」成員之一的柯瑞 （Stephen Curry）3日再展神射功夫，面對拓荒者隊狂轟生涯新高62，除率隊以137：122奪勝，也創本季聯盟得分新高，連養傷中的湯普森也發文慶祝柯瑞進入「60分俱樂部」。

柯瑞過去6度得分超過50分，6開頭還是頭一遭；他3日三分球16投8中狂飆個人新高，拓荒者幾乎對他束手無策，連拓荒者總教練史達茲（Terry Stotts）都形容柯瑞幾乎無所不能。

勇士教頭柯爾也讚柯瑞（Steve Kerr）表現太驚人，他說：「我們過去已經在甲骨文球場經歷很多不可思議的夜晚，現在在大通銀行中心，能指導他是一種榮幸，真的是如此。」

柯爾補充，柯瑞不但有天分，還是很好的領導者，「很慶幸這個團隊有柯瑞的帶領，多麼精采的一晚。」柯瑞長期戰友格林（Draymond Green）也興奮到連飆髒話，表達對柯瑞的推崇；2016年12月曾締造單場60分的湯普森也發文恭賀好兄弟達成得分新里程。

生涯首度得分突破60分，柯瑞笑說，很享受比賽中的一切，不論是賽場競爭力和火力比拚，他從不逃避，「很興奮能在這樣的氛圍有高水準演出，做出我能做的事情。」

柯瑞光是第一節就轟下21分，菜鳥隊友威斯曼（James Wiseman）形容，柯瑞幾乎每10秒就會進球，「我們甚至無法跟上。」

他以「瘋狂」稱讚柯瑞表現，他還透露自己玩電玩時都會選柯瑞，且常有60分演出，「所以親自見證感覺很驚人，他是位傳奇人物，能親眼看到真的很棒。」

稍微美中不足的是柯瑞19罰錯失1球，從2019年3月30日至今的連續罰球進球數停在80顆，且大通銀行中心因新冠肺炎疫情 沒有開放球迷進場，讓柯爾喊有些遺憾，沒能讓球迷一起見證紀錄夜。