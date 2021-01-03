NBA專欄／太陽開季驚奇 綠葉表現搶眼

布里吉斯開季外線手感火燙，場均得分較上季進步不少。（路透）

太陽暫時以5勝1敗躍居西區龍頭。對太陽球迷來說比較百感交集的是，這已經是自從2009-10球季開季8勝1敗以來，太陽最佳的開季成績，這10個年頭，大家是怎麼過來的啊？

而休季期間最主要的改變，就是交易來基本已經一腳踏入名人堂的老將保羅（Chris Paul），雖然目前個人進攻還稱不上火力全開，不過在保羅的穿針引線、以及強大的鬥志之下，已經可以明顯看得出整支球隊又再上了一個台階，甚至在聽說這已經是太陽十年來最佳開季成績的同時，保羅顯然對那唯一的一敗還非常不滿意。

不過嚴格講起來，太陽開季以來表現最讓人驚喜的球員其實不是保羅，畢竟他目前看起來還在熟悉隊友，儘可能以傳導為主讓所有人都參與進攻也；不是布克（Devin Booker），他以往開季多半都會先迷茫一段時間，今年是稍微好一點沒錯，但看起來也還沒調整到季中模式。真正讓我印象深刻的，反而是兩名年輕側翼球員，也就是先發的布里吉斯（Mikal Bridges）和替補的強森（Cameron Johnson）。

當初兩位都是以大齡新秀的年紀投入選秀，布里吉斯一進入聯盟就讓大家看到即使轉換到職業層級也依然頂尖的防守功力，雖然把大學時同樣優秀的三分技能包給弄丟了，不過也因此磨練出比較可靠的近距離空切手段，加上上賽季後期有慢慢把投射找回來，目前開季前5場比賽以50%的命中率投進14顆三分球，上個賽季他投進第14顆三分球的時候，已經是太陽的第30場比賽，很明顯可以感受到差異。

同樣是一般在選秀時比較不受青睞的大齡球員，這位甚至是念到大五才進聯盟的強森，選秀時最出名的是他的投射能力，不過在太陽一個球季磨練下來，幾乎各個面向都有一定程度的進步，尤其是雖然身高6呎8吋但外型看似偏瘦的情況下，守到大前鋒居然也不太吃虧，已經成為非常好用的延伸4號，也是目前太陽替補席最重要的得分來源，場均14.4分在隊內也僅次於布克和布里吉斯。

當然，講到替補，也不得不提的是去年和太陽簽下短期打工合約，卻在奧蘭多泡泡賽技驚四座的佩恩（Cameron Payne），雖然本季開打前也同樣被質疑那八場比賽的表現不可能複製整季，但目前為止佩恩看起來已經完全進入狀況，基本上前面比賽打完已經沒人懷疑他就是太陽正牌的替補控衛，尤其靠著他的速度和詭異的節奏變換，本季太陽經常是靠著替補陣容在銜接段打爆對面的替補拉開比分，這方面佩恩絕對占了一半左右的功勞。