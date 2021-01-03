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NBA／哈登踝傷缺陣 沃爾28分助火箭擒國王

體育新聞組／綜合報導
沃爾頂替缺陣的哈登飆分率領火箭拿下二連勝。（Getty Images）
沃爾頂替缺陣的哈登飆分率領火箭拿下二連勝。（Getty Images）

哈登（James Harden）右腳踝扭傷缺陣，火箭2日在少了當家球星的情況下，靠本季透過交易加入的新成員沃爾（John Wall）挺身而出，個人力繳28分與6助攻，終場以102：94在自家主場再度擊敗國王。

來源：YouTube

事實上兩隊才在12月31日有過交手，當時是沃爾睽違2年時間首度正式復出，哈登（James Harden）末節也貢獻旺盛火力，助火箭升空。如今雙方又碰頭，下半場同時熄火下，火箭靠末節開始9：0攻勢，搶奪先機，國王自此再難帶來威脅。

國王第4節命中率僅2成出頭，且單節只拿13分，薄弱進攻是吞敗主因。個人數據方面，火箭除沃爾填補哈登火力空缺外，葛登（Eric Gordon）添21分，而伍德（Christian Wood）則挹注20分、15籃板與4阻攻。

國王部份，福克斯（De'Aaron Fox）得到23分，巴恩斯（Harrison Barnes）貢獻19分，菜鳥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因傷預計休息至少1周時間，此外值得一提是，懷塞德（Hassan Whiteside）繼前場出賽僅3分鐘，此役板凳坐滿。

哈利

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