NBA／活塞終於開胡了 獨行俠主場撲滅熱火

活塞葛蘭特（右）攻下全隊最高24分。（Getty Images）

賽前與巫師同為聯盟開季至今尚未拿到開胡勝的隊伍，活塞1日雖少了腦震盪缺賽的葛里芬（Blake Griffin），不過靠羅斯（Derrick Rose）關鍵時刻逆轉上籃，加上塞爾蒂克最後屢投不中，終場就以96：93收下寶貴第1勝。

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綠衫軍此役開局慘烈，首節只攻得12分，早早陷入落後，且一路維持到3節結束，不過進入決勝節，布朗（Jaylen Brown）挺身，連砍7分助隊超前，塞爾蒂克更在倒數4分15秒，靠泰托姆（Jayson Tatum）三分取得全場最大5分領先。

只是綠衫軍接下來進攻完全當機，竟直到比賽結束都1分未得，即便活塞2次2罰中1，一再給機會，而泰托姆跟布朗也都獲得相當不錯3分空檔，可惜就是把握不住，泰托姆與布朗本場分別攻下28分與25分，但3分球合計僅18投4中。

至於驚喜開胡的活塞，葛蘭特（Jerami Grant）攻下全隊最高24分，羅斯與菜鳥比伊（Saddiq Bey）各獲17分，普拉里（Mason Plumlee）則摘17籃板，原一度可能因傷缺陣的新人海耶斯（Killian Hayes）雖有出賽，但5投盡墨，無分數進帳。

另外，前一場只拿12分的獨行俠唐西奇（Luka Doncic），賽後特別留在球場加練，這樣的特訓結果也反映在1日對熱火的比賽中。

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唐西奇此役22投9中，攻下27分15籃板7助攻，帶領獨行俠前三節打完就取得20分領先優勢。儘管熱火第四節一度拉近比分，但獨行俠仍舊穩住局面，以93：83拿下勝利。

前一場在比賽後段逆轉公鹿的熱火，此役作客達拉斯再度陷入進攻熄火的狀態，前三節團隊命中率僅30.4%，三分球21投4中，可說是一路挨打，第四節初甚至落後達24分。