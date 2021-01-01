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NBA／杜蘭特300場30分 楊恩連4場罰進10球

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特生涯第300場拿下至少30分。（路透）
杜蘭特生涯第300場拿下至少30分。（路透）

傷癒回歸的籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）依然展現無與倫比的攻擊威力，他在30日對老鷹比賽中又拿下33分11籃板8助攻，3項數據都是開季以來新高；更重要的是，他在關鍵第四節獨拿16分，聯同厄文（Kyrie Irving）的發揮，帶領籃網後來居上取得勝利。

根據NBA官方統計，這場比賽是杜蘭特生涯第300場單場至少得到30分，成為史上第14位達此紀錄的球員。歷史上前3名分別是喬丹（Michael Jordan，562場）、張伯倫（Wilt Chamberlain，515場）和詹姆斯（LeBron James，466場）。

老鷹和籃網30日上演飆分大戰，雙方一路糾纏到第四節，最後籃網靠著杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）火力優勢以4分之差險勝，同時也讓老鷹吞下賽季第一敗。

這場比賽，老鷹隊楊恩（Trae Young）18投8中包括16罰14中，再度拿到30分，同時這也是他開季以來連續4場比賽至少命中10記罰球，成為史上第4位有此表現的球員。

先前3人分別是薛伊斯（Dolph Schayes，1960-61賽季）、布萊恩（Kobe Bryant，2004-05賽季）、哈登（James Harden，2019-20賽季）。

而在這4場比賽中，楊恩累積罰進56球，聯盟史上只有3位球員在開季前4戰的罰球命中數比他還多，分別是哈登（2019-20賽季）的63球、丹特利（Adrian Dantley，1983-84賽季）的58球、薛伊斯（1960-61賽季）的57球。

厄文 喬丹 NBA

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