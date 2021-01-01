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NBA／跨季3連勝…溜馬先發五虎上雙 輕取騎士

體育新聞組／綜合報導
沙波尼斯拿下兩隊最高25分。（路透）
沙波尼斯拿下兩隊最高25分。（路透）

在2020年最後一夜，溜馬隊發揮集體力量，以119：99擊敗騎士隊。這是溜馬隊跨季對騎士隊例行賽的三連勝，也是過去12場對陣的第9場勝利。

所有5名先發得分均達到雙位數，中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）14投10中拿到25分最多，加上11個籃板，開季以來連續第5次拿到兩雙。麥克德莫（Doug McDermott）的18分是替補球員得分最高，他上半場投進3顆三分球。

溜馬第3節打出31：17的得分高潮，但在第4節開始時遇到短暫亂流，但隨後穩定下來，靠堅強的板凳深度領先直至終場。

終場前不到2分半時，分差已達20分，兩隊教頭全都叫上替補球員打完垃圾時間。

另ESPN記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，溜馬隊前鋒華倫（TJ Warren）因左腳壓力性骨折將動刀，本賽季無限期缺陣。

華倫上季在「泡泡園區」的復賽表現亮眼，其中去年8月2日面對七六人的比賽時，單場砍下生涯新高的53分，追平隊史單場紀錄。他也是上季溜馬隊的頭號得分手，平均每場19.8分、投籃命中率53.6％，本季出賽4場，平均每場有15.5分、3.5顆籃板。

華倫在2016年曾因右腳骨折，動過類似的手術，該球季也提前報銷。

華倫

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