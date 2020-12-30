NBA／詹姆斯紀錄之夜 率湖人客場輕取馬刺

詹姆斯(中)創下生涯連續1000場得分雙位數的空前紀錄。(路透)

度過36歲的生日的詹姆斯（LeBron James），30日面對馬刺 攻下26分8助攻5籃板，創下生涯連續1000場得分雙位數的空前紀錄。在他的帶領之下，搭配全隊6人得分雙位數的均衡火力，湖人 從首節就充分掌握比賽節奏，第三節更一度領先達18分，終場以121比107輕取馬刺。

戴維斯（Anthony Davis）獲得20分8籃板3助攻2阻攻，施羅德（Dennis Schroder）21分4籃板4助攻；替補的馬修斯（Wesley Matthews）進帳18分，哈瑞爾（Montrezl Harrell）10分9籃板，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）10分。

艾德里奇（LaMarcus Aldridge）此役缺陣，德羅展（DeMar DeRozan）12投7中拿到23分6助攻5籃板，墨瑞（Dejounte Murray）19投12中，拿下29分7籃板7助攻，華克（Lonnie Walker IV）11分4籃板3助攻，米爾斯（Patty Mills）12分。

這場比賽出現一段小插曲，波波維奇（Gregg Popovich）在上半場結束前因不滿判決，連續被吹技術犯規遭驅逐出場，之後改讓助理教練哈蒙（Becky Hammon）頂替，也讓哈蒙意外成為聯盟史上第一位執教球隊的女性總教練。