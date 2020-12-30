NBA／杜蘭特、厄文主宰第4節 老鷹苦吞開季首敗

籃網靠著杜蘭特（後排右）和厄文（後排左）聯手攻下33分。(歐新社)

二連敗的籃網30日主場迎戰近況出賽的老鷹再度陷入苦戰，直到第四節才靠著杜蘭特（Kevin Durant）和厄文 （Kyrie Irving）聯手攻下33分，後來居上以145比141驚險拿下勝利，也讓老鷹吞下本季首敗。

影音來源：YouTube

杜蘭特全場22投11中包括9罰全中，獨拿33分11籃板8助攻，其中16分出現在第四節。特別是在最後讀秒階段，杜蘭特連投帶罰拿下全隊最後6分，確保了籃網領先優勢。

前三節狀態低迷的厄文，16次出手只命中3球，得到8分，表現明顯被楊恩比下去。然而，厄文在第四節找回感覺，單節11投7中，轟進17分，屢屢在籃網追近之際，適時得分澆熄了對手反撲氣燄。

除了兩大球星的壓陣，哈里斯（Joe Harris）飆進6記三分球，拿到23分；籃網團隊命中率達到54%，共砍進19記三分球。

另一方面，籃網板凳球員表現出色，4人得分超過兩位數，是球隊前三節能夠咬住比分的關鍵之一，艾倫（Jarrett Allen）15分13籃板，沙米特（Landry Shamet）14分，普林斯（Taurean Prince）12分，勒佛特（Caris LeVert）10分8助攻4籃板。

老鷹展現威猛火力，全隊共有4人得分達到至少20分。楊恩（Trae Young）16罰14中得到30分11助攻6籃板，柯林斯（John Collins）30分10籃板；波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）22分，瑞迪許（Cam Reddish）20分，杭特（De'Andre Hunter）11分8籃板，卡佩拉（Clint Capela）7分12籃板。

老鷹無緣延續開季連勝，聯盟目前僅剩奧蘭多魔術還是不敗之身。