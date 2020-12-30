NBA／字母哥翻版？勇士菜鳥中鋒一條龍暴扣 驚豔全場

勇士菜鳥威斯曼在對活塞的比賽中秀了一手一條龍推進灌籃。（路透）

勇士 一開季就面臨連續4場客場作戰考驗，雖先在籃網與公鹿手上體驗了震撼教育 ，但對公牛靠李（Damion Lee）救命三分取勝，對活塞又憑維金斯（Andrew Wiggins）末節挺身而出，拿下得來不易的連勝。

贏球之餘，勇士本場最引人關注的是個人不是太突出的菜鳥威斯曼（James Wiseman），他在第四節賞了對手一記紮實的麻辣鍋，接著自行帶球推進前場，最後更秀了歐洲步，以雷霆萬鈞扣籃收場，讓教頭與隊友驚呼不已。

Here is the idealized long term version of James Wiseman: Length to erase the Plumlee floater, grab-and-go skill/speed combo on the move, soaring dunk pic.twitter.com/j2ZGzuNWs5 — Anthony Slater (@anthonyVslater) December 30, 2020

柯瑞 （Stephen Curry）賽後就特別提到這球說：「這看來真的很像安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），對吧？實在太漂亮了，我真的覺得他開始了解比賽，且你發現很有技巧，可以運球，大跨步，然後把球擺進。」柯爾（Steve Kerr）也認同說：「這致敬安戴托昆波的一球實在很讓人印象深刻。」