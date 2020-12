NBA／字母哥翻版？勇士菜鳥中鋒一條龍暴扣 驚豔全場

勇士 一開季就面臨連續4場客場作戰考驗,雖先在籃網與公鹿手上體驗了震撼教育 ,但對公牛靠李(Damion Lee)救命三分取勝,對活塞又憑維金斯(Andrew Wiggins)末節挺身而出,拿下得來不易的連勝。

贏球之餘,勇士本場最引人關注的是個人不是太突出的菜鳥威斯曼(James Wiseman),他在第四節賞了對手一記紮實的麻辣鍋,接著自行帶球推進前場,最後更秀了歐洲步,以雷霆萬鈞扣籃收場,讓教頭與隊友驚呼不已。

Here is the idealized long term version of James Wiseman: Length to erase the Plumlee floater, grab-and-go skill/speed combo on the move, soaring dunk pic.twitter.com/j2ZGzuNWs5