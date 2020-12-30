NBA／丁威迪報銷 媒體籲籃網：簽回林書豪

林書豪曾效力籃網。（路透）

NBA 籃網與黃蜂27日對戰，比賽進入第三節時籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）一次切入禁區倒下後提前傷退離場，經診斷後傷勢為右膝前十字韌帶部分撕裂，本季可能報銷，丁威迪的缺陣對籃網戰力造成極大影響，而媒體也提出幾項看法，也指出籃網應該重新簽回林書豪 。

兩位傷癒回歸的主將杜蘭特（Kevin Durant）、厄文 （Kyrie Irving）狀況絕佳，雙雙以場均超過20分的表現，讓籃網擁有爭奪冠軍的實力，不過如今卻傳來丁威迪賽季提前報銷的憾事，雖然在兩位雙巨頭的超常發揮下，丁威迪表現並不是太好，但去年場均得分首度超過20分的他，對籃網戰力仍有一定影響。

而「每日籃網」旗下節目的主持人也討論籃網該如何調整球隊陣容，指出籃網可以簽回具有多年NBA經驗的林書豪，填補球隊戰力，也指出同樣擁有亞洲血統的籃網老闆蔡崇信，也是球隊可以積極招募林書豪的原因。

本季可能無法再次上場的丁威迪，也在個人IG貼出長文，回憶大學時期也曾經受過嚴重傷勢，當時更是被醫生宣告恢復不到原本水準：「每一次重重打擊都考驗著我的專注力及毅力，我從一名二輪秀再到發展聯盟，也曾經在揮棄名單中，到現在成為一支季後賽球隊中場均20分的領導者，贏得許多隊友尊重。」

而曾經也受過右膝髕腱斷裂傷勢而整季報銷的林書豪，也在推特上向前隊友丁威迪表達祝福：「希望你能早日康復，我相信你能很快地回到場上，因為我知道你是多麼努力，我會永遠支持你。」