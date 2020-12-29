NBA／快艇慘敗扛全責 喬治：聖誕節過太爽

喬治（左）獨木難支，表態願負全責。（路透）

在雷納德（Kawhi Leonard）缺陣下，快艇27日半場就慘輸給獨行俠多達50分，寫下NBA 歷史上最難堪紀錄，如此結果震驚整個聯盟，而喬治（Paul George）也透露，自己會為這場慘敗負起全責。

「我會承擔所有責任，你知道，聖誕節 後比賽真的不好打，我很享受假期，今天比賽來得有些太快，不過我會把輸球責任攬在身上，我沒有做好準備在今天上場比賽。但下一場會不一樣的，我們都會做好準備」，喬治說。

而主帥泰隆魯（Tyronn Lue）也對如此賽果感到非常意外，直言：「我想我們就把它扔到一旁，今天的情況只是特例，不會奪走我們一直以來的努力。」喬治對此也呼應：「看來大家昨天都有好好過節，這大概是今天表現這麼差的原因。」

如此慘烈的對戰情況，讓魔術強森（Magic Johnson）忍不住發推特 表示：「這輩子沒在NBA見過這種事情，何況快艇還是在主場出賽！」

獨行俠主帥卡萊爾（Rick Carlisle）則說：「半場贏到50分，這種情況還真罕見。」

現任球評的前NBA球員柏金斯（Kendrick Perkins）還說，如果少了雷納德的影響是快艇半場輸50分，那麼因傷缺陣的雷納德就是世上最佳球員。