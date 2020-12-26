NBA／羅賓森7記三分彈宰鵜鶘 熱火8年聖誕大戰全勝

史波斯特拉執教熱火，過去8年聖誕大賽全都獲勝。（路透）

熱火主場過關，在聖誕大戰中以111：98擊退鵜鶘。剛成台灣 乾麵品牌代言人的羅賓森（Duncan Robinson）一人投中7記三分球，追平鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）去年創下的聖誕節 大賽紀錄。

鵜鶘主帥大范甘迪（Stan Van Gundy）稱讚羅賓森的表出：「那傢伙是個非常出色的射手，居然有這樣的能力。」「但至少有3個三分球我們可以防得更好。」

羅賓森（左）追平聖誕大賽三分球紀錄。（路透）

熱火本季這場首勝全場命中率超過50%，投中16記三分球，羅賓森貢獻23分；阿德巴約（Bam Adebayo）17分，赫洛（Tyler Herro）11分。巴特勒（Jimmy Butler）因傷只在上半場打了16分鐘，得4分、6個籃板和5次助攻。替補出場的德拉基奇（Goran Dragic）18分9次助攻。

鵜鶘嘗到本季首敗。去年狀元郎威廉 森（Zion Williamson）得32分14個籃板，英格倫（Brandon Ingram）28分，另三名先發未能上雙。全隊命中率只有39.7%，三分球35投僅10中。

史波斯特拉（Erik Spoelstra）執教熱火後，過去8年聖誕大戰全勝。他說，「我甚至根本不知道這事。」「這證明了我們是一支真正的強隊，總能在聖誕節獲得比賽機會。」

鵜鶘雖很努力，但防守端做得不夠好，哈特（Josh Hart）認為，他們犯了很多錯誤，缺乏溝通。

熱火進守兩端都很出色。開賽後雖以9：17落後，但之後13分鐘打出一波53：21攻勢，一度取得23分優勢。在第二節砍下37分，上半場以66-53領先。

下半場伊古達拉（Andre Iguodala）頂替巴特勒首發。鵜鶘一度發起反擊，終場前7分43秒，瑞迪克（JJ Redick）命中三分，將比分追至85-91落後，但無力縮小分差。