NBA／柯瑞三分球10投只2中 聖誕大餐吞敗仗

米道頓（右）得分居冠，柯瑞（左）此役表現失常。（路透）

公鹿在聖誕節 大賽以138：99的高分差擊敗勇士 ，米道頓（Khris Middleton）拿下兩隊最高的31分外加5次助攻。

第一節兩隊還難分難解，但在最後幾分鐘密爾瓦基領先5分之後，勇士就再也追不上了。公鹿在第四節開始時就領先24分，所有先發球員都被換下休息。

除了米道頓的大爆發外，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以15分13個籃板和波提斯（Bobby Portis）的10分12個籃板，兩人拿下雙十。公鹿隊幾乎全隊都有表現，不需要字母哥太認真。

至於勇士，本賽季前兩場比賽敗北是可以理解的，因為開季就強碰公鹿隊和布魯克林籃網隊兩大強隊。

勇士的三分球45投10中，柯瑞 （Stephen Curry）甚至是10投2中。在湯普森（Klay Thompson）缺陣下，如果柯瑞無法發揮像2016年那樣的實力，勇士隊今年的勝場數可能依舊少得可憐。

唯一的亮點可能是選秀榜眼威斯曼（James Wiseman），他得到17分和7個籃板。

勇士隊之後的賽程在27日對陣芝加哥公牛隊之後會比較輕鬆一點，但是很明顯，如果想從NBA最差的戰績中反彈，還有很多事情要做。