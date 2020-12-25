NBA／火箭多人遭隔離 哈登篩檢陰性才能登場

哈登須檢測陰性且隔離至25日才能登場。（Getty Images）

哈登（James Harden）的場外個人行為給休士頓火箭隊帶來大麻煩，但是情況可能很快就會恢復正常，無論這個「正常」是什麼意思。

ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，哈登必須繼續對新冠病毒測試呈陰性，並在25日前保持隔離；如果他都能達到這些要求，他就可以參加26日火箭本賽季被延期的開幕戰。

NBA 23日宣布，哈登因違反協議而被罰款5萬元，原因是他12月21日參加一場「私人室內聚會」，這也是他必須被隔離的原因。

哈登被點名出現在脫衣舞俱樂部，並不是火箭開幕戰延期的唯一原因。由於NBA的新冠疫情 規定，有7名球員無法上場。

據報導，沃爾（John Wall）、小馬丁（Kenyon Martin Jr.）和卡珍斯（DeMarcus Cousins）與一群人22日晚上一起在公寓理髮。其中一人對篩檢 呈陽性反應，因而進行接觸追踪，導致這3名球員不是出現陽性反應就是篩檢結果不確定，而其他4名球員遭到隔離。沃爾、小馬丁、卡珍斯和菜鳥泰特（Jae'Sean Tate）據傳就在這7名球員中。

由於有8名球員無法登場，火箭無法組隊與奧克拉荷馬雷霆隊對戰。NBA在23日開賽前數小時宣布比賽延期。