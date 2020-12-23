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NBA／離不開火箭 哈登球砸隊友出氣

記者張大仁／綜合報導
哈登（中）確定本季續披火箭戰袍。（Getty Images）
哈登（中）確定本季續披火箭戰袍。（Getty Images）

休士頓火箭隊在擊敗對手前可能要先解決內部不和問題。Athletic記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，休士頓內部緊張氣氛已經沸沸揚揚，哈登（James Harden）在練習賽中與隊友爆發多起衝突，其中一次還朝隊友砸球。

報導指出，事情發生在21日。在一次激烈的交鋒後，哈登朝菜鳥泰特（Jae'Sean Tate）扔出籃球，但沒有擊中。此外據傳哈登20日也與隊友發生口頭爭執。

查拉尼亞指出，雖然預計本賽季所有NBA球隊都有自身問題，但火箭的情況特別讓人驚訝，因為哈登向來被認為是個冷靜的球員，「在練球時，隊友間的這種互動可能很正常。然而，哈登總被視為冷靜少言。再加上他之前的求去處境，球團中部分人士認為這是哈登發洩挫折感的手段。」

哈登的挫折感可能來自他要求被交易，但是火箭找不到合適的報價。

火箭內部不和是否會擴展到例行賽還有待觀察。查拉尼亞認為，雖然哈登和其他人在練習時衝突，但「在過去出賽前他積極與隊友互動並激勵士氣」。

火箭隊將在23日對陣俄克拉荷馬雷霆隊，團隊合作將接受考驗。即使火箭在這場比賽中合作無間，只要接下來出現連敗，內戰就可能會升級。只要哈登一心求去，火箭隊的緊繃氣氛就不會消失。

休士頓 NBA

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