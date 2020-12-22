NBA／5年2.05億 戈貝爾成最高薪中鋒

戈貝爾與爵士簽下最高中鋒合約。（路透）

在22日登場的新賽季開幕戰前，衛冕軍湖人 隊先終結交易傳聞，球團和2017年選秀會挑中的前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）達成3年4000萬元的續約協議。而爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）則創下NBA 最高薪中鋒合約紀錄。

湖人庫茲瑪 開心續約

庫茲瑪是2017年第27順位被選中，3個球季來共先發114場比賽，場均上場30分鐘，繳出16分整的數據；他「同梯」榜眼鮑爾（Lonzo Ball）和2016年榜眼英格倫（Brandon Ingram）都在去年因戴維斯（Anthony Davis）的交易案被送去鵜鶘隊，只有庫茲瑪今年10月戴上冠軍戒，如今完成續約。

庫茲瑪續約湖人3年。（路透）

「這對他是件好事，不用整年為合約焦慮。」戴維斯提到，很開心繼續和他當隊友，「我知道他很興奮留在這，他也是冠軍成員，值得這一切。我也很開心湖人努力和他達成3年協議，讓他之後球季都不用為合約傷腦筋。」

法國中鋒戈貝爾也確定和爵士隊完成5年2億500萬元的頂級合約，創下NBA最高薪中鋒合約紀錄。

兩度獲得年度最佳防守球員、3度入選NBA全明星賽的戈貝爾，最高可開到5年2億2800萬元，但他沒要求，透露希望球團有更多彈性，像是留下球星米契爾。

快艇肯納德 提前加薪

此外，不久前才被交易到快艇的肯納德（Luke Kennard），還沒正式為球隊打過一場例行賽，快艇就決定將他視為未來球隊計畫的一部分。根據報導，快艇將和肯納德提前簽下四年6400萬美元 的合約。

現年24歲的肯納德是在2017年選秀會上以首輪第12順位加入活塞，今年休賽季隨著三方交易被送到快艇。肯納德上季表現大幅提升，在28場出賽中，平均得到15.8分4.1助攻3.5籃板，每場投進2.6顆三分球，而他生涯三分命中率達到40.2%。

魔術艾薩克 潛力看好

儘管上季復賽期間，艾薩克（Jonathan Isaac）發生左膝前十字韌帶撕裂的重大傷勢，導致賽季提前報銷，不過根據報導，奧蘭多魔術仍舊奉上一份四年8000萬美元的續約合約，顯現球團依然十分看重他的未來潛力。

身高6呎11吋的艾薩克是在2017年以首輪第6順位加入魔術，上季打出生涯最佳表現，平均得到11.9分6.8籃板1.4助攻1.6抄截2.3阻攻。

根據統計，艾薩克是過去10年來第3位能夠場均繳出至少2阻攻1.5抄截的球員，前兩位分別是哈沃德（Dwight Howard）和戴維斯。