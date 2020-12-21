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NBA／簽小加索、施羅德…湖人季前補強 各隊總管按讚

體育新聞組／綜合報導
湖人補強成功，戰力依舊傲人，圖為總管佩林卡（Rob Pelinka）與頭號球星詹姆斯。（路透）
湖人補強成功，戰力依舊傲人，圖為總管佩林卡（Rob Pelinka）與頭號球星詹姆斯。（路透）

一年一度的30隊總管季前大調查報告日前出爐，針對這個休賽季操作也進行點評，關於哪支球隊補強最見成效，哪位引援將發揮最大效益，還有誰又是最被低估的補強等都給出了答案。

各隊總管中有37%認為湖人休賽季操作最佳，包括簽下哈瑞爾（Montrezl Harrell）與小加索（Marc Gasol），還有交易得到施羅德（Dennis Schroder），22%認為是盤來保羅（Chris Paul）的太陽，而收穫大量選秀權的雷霆則以15%得票居第3。

哪位引援將發揮最大效益上，44%認為會是保羅，33%把票投給公鹿新成員哈勒戴（Jrue Holiday），值得一提的是，黃蜂砸重金簽下的海瓦德（Gordon Hayward）也在得票行列之中，他也是總管們一致認為的最令人驚訝的休賽季操作。

最後是最被低估補強獎落誰家，這方面得票相當分散，最高者為15%的快艇長人伊巴卡（Serge Ibaka），11%列第2為鵜鶘中鋒亞當斯（Steven Adams）與拓荒者前鋒柯文頓（Robert Covington），76人射手小柯瑞（Seth Curry）獲6%選票居次。

柯瑞 湖人

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