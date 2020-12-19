NBA／安比德缺陣 哈沃德頂先發率76人逆轉勝溜馬

哈沃德頂替先發中鋒，7投全中拿到14分4籃板，表現出色。（美聯社）

儘管溜馬陣中3人得分超過20分，但76人卻在安比德（Joel Embiid）缺陣的情況下，靠著第三節末到第四節初殺出一波39：13的猛烈進攻，克服一度落後17分的劣勢，最終反以113：107拿下勝利。

76人以替補的米爾頓（Shake Milton）15分為最高，哈沃德（Dwight Howard）頂替先發中鋒表現出色，7投全中拿到14分4籃板；柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）得到14分，史考特（Mike Scott）12分，新秀馬克西（Tyrese Maxey）11分。

76人下半場與上半場的表現可說是判若兩隊，在三、四節團隊繳出55.3%的投籃命中率，對手僅有36%。賽後，瑞佛斯（Doc Rivers）也稱讚了替補球員的表現。「有些時候，板凳球員會幫助我們贏得這樣的比賽，這對我們來說很不錯。」瑞佛斯說。另一方面，瑞佛斯也讚賞哈沃德的職業精神為球員們樹立了榜樣。

溜馬方面，沙波尼斯（Domantas Sabonis）16投10中獨拿26分11籃板2抄截，波格登（Malcolm Brogdon）21分6籃板4助攻，歐拉迪波（Victor Oladipo）20分。

76人季前賽2戰全勝，例行賽首戰將面對巫師；至於季前賽3連敗的溜馬，開季首戰則是要對戰尼克。