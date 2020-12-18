我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

NBA／全他說了算…火箭淪哈登「一言堂」 衛少受不了

體育新聞組／綜合報導
衛斯特布魯克受不了火箭以哈登為核心的球隊文化。（路透）
衛斯特布魯克受不了火箭以哈登為核心的球隊文化。（路透）

「大鬍子」哈登（James Harden）無疑是火箭隊最核心的球員，但新球季開打前卻傳出他有意另尋東家的「交易我」念頭，現在連交易到巫師隊的前隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都「參戰」，直言受不了火箭什麼都圍著哈登轉的球隊文化，讓「哈登劇場」更熱鬧。

美國《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，哈登喜歡在特定城市跑趴，為配合「大鬍子」，火箭的移動時刻表和休兵日都圍著哈登，且哈登常常遲到，有名前火箭工作人員因此形容，球團根本像支AAU（美國業餘體育聯合會）的隊伍。

轉戰巫師的衛斯特布魯克也透露，火箭的球隊文化就是「拖延」，和前東家雷霆隊的專業、有紀律大相逕庭，讓他十分震驚，其中哈登顯然就是塑造火箭球隊文化的關鍵人物。

衛斯特布魯克舉例，上季在奧蘭多迪士尼「泡泡式」復賽，哈登在球隊進行影片會議要等待新冠肺炎檢測出爐，當影片會議該開始時還不見「大鬍子」身影，衛斯特布魯克要求團隊播放影片，現已是火箭前教頭的丹東尼（Mike D'Antoni）卻說要等哈登到達再開始，讓「衛少」很難接受。

火箭前工作人員也和麥克馬洪說，火箭文化就是圍繞著哈登，哈登想要什麼都沒問題，「他從沒被聽過『不』。」

美國 檢測 迪士尼

上一則

引退10個月 網壇女神莎拉波娃宣布訂婚！

下一則

打敗梅西、C羅 萊萬獲選世界足球先生

延伸閱讀

林書豪離開G聯盟球隊 總教練：想去能發揮的地方

林書豪離開G聯盟球隊 總教練：想去能發揮的地方
NBA／哈登沒轉隊就發福 網虧：把脫衣舞孃給吃了

NBA／哈登沒轉隊就發福 網虧：把脫衣舞孃給吃了
長征八號火箭亮相！月底首飛在即

長征八號火箭亮相！月底首飛在即
NBA／字母哥季後賽軟腳 亞瑞納斯：打法太單調

NBA／字母哥季後賽軟腳 亞瑞納斯：打法太單調

熱門新聞

美國媒體報導，林書豪以練習球員的身分，加入18歲新秀為主的G聯盟培訓隊。（圖取自instagram.com/jlin7）

林書豪加入G聯盟培訓隊 與18歲新秀實戰等機會

2020-12-15 19:42
柯瑞在二樓通道投籃進球。 Getty Images

柯瑞就是神！2樓通道神射為熱身賽暖場

2020-12-13 12:05
哈登回歸季前賽，但推特上卻瘋傳一張他數個月前圓滾滾的大肚照，引起網友爭相討論。( 路透)

NBA／哈登沒轉隊就發福 網虧：把脫衣舞孃給吃了

2020-12-17 02:25
莎拉波娃曬出與男友的甜蜜合照。（取材Instagram）

引退10個月 網壇女神莎拉波娃宣布訂婚！

2020-12-18 02:20
林書豪。(本報資料照片)

林書豪離開G聯盟球隊 總教練：想去能發揮的地方

2020-12-18 02:10
字母哥確定與公鹿隊續約5年。（路透）

NBA最大約「字母哥」5年2.2億元續簽公鹿

2020-12-15 21:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」