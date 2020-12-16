NBA／威廉森繳雙十 用行動宣告揮別傷痛
上個球季因傷打打停停，鵜鶘隊話題新人威廉森（Zion Williamson）新賽季有好的起步，14日第一場熱身賽繳出得分、籃板2位數的「雙十」表現，率隊以114：92輕取上季東區冠軍熱火隊，以實際行動證明自己告別傷痛。
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威廉森是去年NBA選秀會「狀元」，但因傷加上新冠肺炎疫情賽季縮水，整季只打24場比賽。
威廉森出賽33分鐘，已是代表鵜鶘出賽的第3長時間，且他上季只有兩場「雙十」演出，新賽季第一次亮相，繳出全場最高26分、11籃板的成績單，11籃板也平個人最佳。
雖只是熱身賽，本季不再有出賽限制的威廉森仍十分開心，「可以延長在場上的時間感覺棒極了，很開心能再次體驗這樣的感覺。」
威廉森上季因季前進行右膝關節鏡手術，直到1月底才獻出NBA處女秀，新賽季能以健康狀態迎接，他說：「這就是為何我打籃球，我要上場很多時間、幫助球隊獲勝。」
鵜鶘在10月底找來的新教頭大范甘迪（Stan Van Gundy）表示，威廉森防守端的表現讓他印象深刻，8個防守籃板是其一，「他練習時沒抓那麼多，老實說，這不是他上季的優勢；對他來說，能在防守端鞏固籃板是很棒的事」。
大范甘迪對威廉森11罰10中的表現也有深刻印象，上季罰球命中率僅6成4的威廉森說，休季期和助教針對投籃下功夫，「就是罰球，我覺得我常被犯規，這可是免費的錢，當然要把握。」
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